А. Лукашенко рассказал о деталях документа, который планирует подписать

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Александр Лукашенко накануне рассказал детали документа, который планирует подписать на днях. Речь о том, что будет, если Президента не будет. В свете последних событий совсем не до шуток. Белорусский лидер заверил: ситуация под контролем, но рисковать тем, что сделано за долгие непростые годы становления Беларуси, непозволительно. Отсюда и такие непростые решения (видео).