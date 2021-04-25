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А. Лукашенко рассказал о деталях документа, который планирует подписать
25.04.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко накануне рассказал детали документа, который планирует подписать на днях. Речь о том, что будет, если Президента не будет. В свете последних событий совсем не до шуток. Белорусский лидер заверил: ситуация под контролем, но рисковать тем, что сделано за долгие непростые годы становления Беларуси, непозволительно. Отсюда и такие непростые решения (видео).
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Александр Лукашенко накануне рассказал детали документа, который планирует подписать на днях. Речь о том, что будет, если Президента не будет. В свете последних...
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