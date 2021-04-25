|
Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве
25.04.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Москва. Кремль. Путин. Такой маршрут ожидал Александра Лукашенко в минувший четверг. Президент Беларуси провел в российской столице переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Произошло это на фоне разгоревшегося скандала. Когда стало известно, что на Александра Лукашенко и его детей готовилось покушение и к этому могут быть причастны западные страны. По этому поводу выступил и Путин, тем более что финальная стадия спецоперации с задержаниями была проведена в Москве.
Вопросы экономики на первом месте
Очевидный и сокрушительный удар по оппозиции, учитывая, что заговорщики, простите за это слово, "несли" на известной видеозаписи, заставило их соратников что-то предпринимать, дабы смягчить последствия. Как известно, лучший способ - переключить внимание. Так в независимой прессе и околопрессе накануне встречи президентов началась истерика, мол, Лукашенко едет - мы уже это раз 100 слышали - сдавать суверенитет, принимать российские военные базы и прочее. Прогнозы оказались, как всегда, мимо - вопросы экономики были на первом месте. А еще обсуждали унификацию системы налогообложения, единые цифровые стандарты на таможне, борьбу с COVID-19 и общую безопасность.
Вопрос безопасности
Таким образом действительность оказалось куда приземленнее, чем все достаточно забавные, но все же байки из интернета. Хотя вопрос безопасности тоже обсуждался. Сейчас эта тема более чем актуальна для обеих стран. В России тоже бывает неспокойно. Вот и в день ежегодного послания Владимира Путина телеграм-каналы и беглые политики призывали выходить россиян на улицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва. Кремль. Путин. Такой маршрут ожидал Александра Лукашенко в минувший четверг. Президент Беларуси провел в российской столице переговоры со своим коллегой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)