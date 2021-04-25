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Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве

25.04.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Москва. Кремль. Путин. Такой маршрут ожидал Александра Лукашенко в минувший четверг. Президент Беларуси провел в российской столице переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Произошло это на фоне разгоревшегося скандала. Когда стало известно, что на Александра Лукашенко и его детей готовилось покушение и к этому могут быть причастны западные страны. По этому поводу выступил и Путин, тем более что финальная стадия спецоперации с задержаниями была проведена в Москве. 

Вопросы экономики на первом месте

Очевидный и сокрушительный удар по оппозиции, учитывая, что заговорщики, простите за это слово, "несли" на известной видеозаписи, заставило их соратников что-то предпринимать, дабы смягчить последствия. Как известно, лучший способ - переключить внимание. Так в независимой прессе и околопрессе накануне встречи президентов началась истерика, мол, Лукашенко едет - мы уже это раз 100 слышали - сдавать суверенитет, принимать российские военные базы и прочее. Прогнозы оказались, как всегда, мимо - вопросы экономики были на первом месте. А еще обсуждали унификацию системы налогообложения, единые цифровые стандарты на таможне, борьбу с COVID-19 и общую безопасность. 

Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве


И хотя основная часть переговоров для журналистов осталась за кремлевскими стенами, подробности беседы Президент рассказал накануне во время разговора с белорусскими журналистами в чернобыльской командировке. 

Вопрос безопасности

Таким образом действительность оказалось куда приземленнее, чем все достаточно забавные, но все же байки из интернета. Хотя вопрос безопасности тоже обсуждался. Сейчас эта тема более чем актуальна для обеих стран. В России тоже бывает неспокойно. Вот и в день ежегодного послания Владимира Путина телеграм-каналы и беглые политики призывали выходить россиян на улицы. 

"День сурка" в Москве


Вышло людей немного, но много и не надо. Дальше свое дело делает пресса, которая нам позволила испытать "день сурка". На утро в российских СМИ мы увидели знакомые белорусам по прошлому году заголовки. Не обошлось даже без любимой темы нашего интернета - обвинений сотрудников спецподразделений в неподобающем, скажем так, использовании дубинок. Минск с такой медиаатакой тоже сталкивался, и она принимала совершенно разные, порою фантастические формы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Москва. Кремль. Путин. Такой маршрут ожидал Александра Лукашенко в минувший четверг. Президент Беларуси провел в российской столице переговоры со своим коллегой...
 
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