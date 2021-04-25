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Киев лишит свои автопарки техники белорусского производства
26.04.2021 06:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Желаем только скорейшего мира украинской земле, даже несмотря на то, что соседям все больше нравится идти с нами на конфликт. Украина фактически запретила импорт наших автобусов и грузовиков. Они будут облагаться спецпошлиной в размере 35 %. Об этом сообщили в Межведомственной комиссии по международной торговле страны.
США с 3 июня возобновят санкции против девяти предприятий БеларусиПримерно такую же логику самострела видимо сохраняет и Литва. Про нее мы уже тоже поговорили сегодня. США с 3 июня возобновят санкции против девяти предприятий Беларуси. Ограничения могут привести к снижению грузопотока Клайпедского порта. А гавань и так переживает не лучшие времена. Сейчас доля белорусских грузов в Клайпеде достигает 37 %. Как сообщили в администрации порта, точные цифры возможных потерь можно будет увидеть к июлю.
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Желаем только скорейшего мира украинской земле, даже несмотря на то, что соседям все больше нравится идти с нами на конфликт. Украина фактически запретила импорт...
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