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СТВ: обвиняемые в подготовке покушения признали свою вину
26.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В эфире телеканала ОНТ вечером 25 апреля
Ситуацию прокомментировал историк Станислав Князев.
«Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы (здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь). И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента», - говорит Князев.
В сюжете фигуранты «дела о перевороте» признают себя виновными. Однако никакой конкретики нет – в каких действиях они признались, непонятно.
«Я признаю себя виновным», - говорит адвокат Юрий Зенкович. «Признаю свою вину», - говорит глава партии БНФ Григорий Костусев. «Признаю себя виновным в участии в заговоре», - сказал политолог Александр Федута.
В ролике также говорится, что искать «правду о заговоре» стоит у советника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера.
Заканчивается сюжет кадрами со встречи президента с представителями оппозиции в СИЗО КГБ. На видео Александр Лукашенко и Сергей Тихановский вступают в словесную перепалку о будущем сына президента Николая. Лукашенко подчеркивает, что «он будет обычным гражданином». «Приедут за ним», - последняя реплика Тихановского на видео. Ее ОНТ интерпретирует как "угрозу младшему сыну Лукашенко".
Станислав Князев родился в Новосибирске, возглавлял управление военной контрразведки КГБ Республики Беларусь, Институт национальной безопасности Республики Беларусь. С 2003 по 2007 был ректором Академии управления при президенте РБ, с 2011 по 2018 - ректор Международного университета «МИТСО».
Дело о госперевороте
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24 апреля Александр Лукашенко на встрече с приближенными журналистами
«История с якобы подготовкой покушения, видимо, сильно впечатлила Лукашенко. 24 апреля он снова заявил, что скоро издаст эпохальный декрет, причем пояснил, что это делается на случай, если «президента застрелили», - отметил политический обозреватель Александр Класковский.
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В эфире телеканала ОНТ вечером 25 апреля показали признание задержанных по делу о госперевороте и покушении на Александр
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