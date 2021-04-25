СТВ: обвиняемые в подготовке покушения признали свою вину

В эфире телеканала ОНТ вечером 25 апреля показали признание задержанных по делу о госперевороте и покушении на Александра Лукашенко.

Ситуацию прокомментировал историк Станислав Князев.

«Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы (здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь). И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента», - говорит Князев.

В сюжете фигуранты «дела о перевороте» признают себя виновными. Однако никакой конкретики нет – в каких действиях они признались, непонятно.

«Я признаю себя виновным», - говорит адвокат Юрий Зенкович. «Признаю свою вину», - говорит глава партии БНФ Григорий Костусев. «Признаю себя виновным в участии в заговоре», - сказал политолог Александр Федута.

В ролике также говорится, что искать «правду о заговоре» стоит у советника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера.

Заканчивается сюжет кадрами со встречи президента с представителями оппозиции в СИЗО КГБ. На видео Александр Лукашенко и Сергей Тихановский вступают в словесную перепалку о будущем сына президента Николая. Лукашенко подчеркивает, что «он будет обычным гражданином». «Приедут за ним», - последняя реплика Тихановского на видео. Ее ОНТ интерпретирует как "угрозу младшему сыну Лукашенко".

Станислав Князев родился в Новосибирске, возглавлял управление военной контрразведки КГБ Республики Беларусь, Институт национальной безопасности Республики Беларусь. С 2003 по 2007 был ректором Академии управления при президенте РБ, с 2011 по 2018 - ректор Международного университета «МИТСО».

Дело о госперевороте

17 апреля ОНТ показало сюжет , где говорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Сами «заговорщики» пояснили , что ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.

Глава КГБ Иван Тертель заявил , что его ведомство завершило «многоступенчатую спецоперацию», которая пресекла деятельность «организованной группы террористический направленности».

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

24 апреля Александр Лукашенко на встрече с приближенными журналистами рассказал о трех сценариях покушения на него и его детей. он также рассказал о том, «что будет, если президента не будет». И заявил, что собирается издать декрет, наделяющий Совет безопасности полномочиями президента в случае ЧП в стране.

«История с якобы подготовкой покушения, видимо, сильно впечатлила Лукашенко. 24 апреля он снова заявил, что скоро издаст эпохальный декрет, причем пояснил, что это делается на случай, если «президента застрелили», - отметил политический обозреватель Александр Класковский.