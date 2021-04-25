Макей назвал основного партнера Минска и рассказал, где не закроют посольства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр - Sputnik. Россия остается основным партнером и союзником для Беларуси, заявил глава МИД Владимир Макей.

О российском векторе

"И даже если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что мы отходим от восточного направления и там стараемся перебежать на какое-то другое. Нет. У нас российский вектор являлся, является и будет являться всегда основным", – сказал Макей в эфире телеканала ОНТ.

При этом, как отметил министр, Минск будет искать надежных партнеров "и в других странах, которые тоже имеют вес на мировой арене".

"Мы готовы к тому, чтобы иметь нормальные отношения со всеми партнерами, в том числе и представителями коллективного Запада. Но если кто-то не хочет этого, то мы вынуждены искать более надежных союзников в других регионах", - заявил Макей.

О закрытии белорусских посольств

Беларусь не будет закрывать свои посольства на Украине и в странах Евросоюза, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко на совещании по внешней политике заявил , хочет оптимизировать количество посольств Беларуси за границей. Владимир Макей после этого совещания говорил , что Минск закроет посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, однако рассмотрит возможность расширения дипломатического присутствия в перспективных регионах. О каких именно странах идет речь, глава МИД не уточнял.

По словам министра, в Минске понимают, что, однажды закрыв то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть.

"Поэтому мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся", - пояснил он.

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