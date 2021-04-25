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Макей назвал основного партнера Минска и рассказал, где не закроют посольства

26.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр - Sputnik. Россия остается основным партнером и союзником для Беларуси, заявил глава МИД Владимир Макей.

О российском векторе

"И даже если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что мы отходим от восточного направления и там стараемся перебежать на какое-то другое. Нет. У нас российский вектор являлся, является и будет являться всегда основным", – сказал Макей в эфире телеканала ОНТ.

При этом, как отметил министр, Минск будет искать надежных партнеров "и в других странах, которые тоже имеют вес на мировой арене".

"Мы готовы к тому, чтобы иметь нормальные отношения со всеми партнерами, в том числе и представителями коллективного Запада. Но если кто-то не хочет этого, то мы вынуждены искать более надежных союзников в других регионах", - заявил Макей.

О закрытии белорусских посольств

Беларусь не будет закрывать свои посольства на Украине и в странах Евросоюза, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ОНТ.

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко на совещании по внешней политике заявил, хочет оптимизировать количество посольств Беларуси за границей. Владимир Макей после этого совещания говорил, что Минск закроет посольства в нескольких странах, где работа диппредставительств не приносит нужной внешнеэкономической отдачи, однако рассмотрит возможность расширения дипломатического присутствия в перспективных регионах. О каких именно странах идет речь, глава МИД не уточнял.

По словам министра, в Минске понимают, что, однажды закрыв то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть.

"Поэтому мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся", - пояснил он.

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Теги: Минск
 
 
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Минск будет искать надежных партнеров "и в других странах, которые тоже имеют вес на мировой арене", заявил глава МИД Беларуси.
 
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