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Макей назвал основного партнера Минска и рассказал, где не закроют посольства
26.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 апр - Sputnik. Россия остается основным партнером и союзником для Беларуси, заявил глава МИД Владимир Макей.
О российском векторе
"И даже если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что мы отходим от восточного направления и там стараемся перебежать на какое-то другое. Нет. У нас российский вектор являлся, является и будет являться всегда основным", – сказал Макей в эфире телеканала ОНТ.
При этом, как отметил министр, Минск будет искать надежных партнеров "и в других странах, которые тоже имеют вес на мировой арене".
"Мы готовы к тому, чтобы иметь нормальные отношения со всеми партнерами, в том числе и представителями коллективного Запада. Но если кто-то не хочет этого, то мы вынуждены искать более надежных союзников в других регионах", - заявил Макей.
О закрытии белорусских посольств
Беларусь не будет закрывать свои посольства на Украине и в странах Евросоюза, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ОНТ.
Напомним, ранее президент Александр Лукашенко на совещании по внешней политике
По словам министра, в Минске понимают, что, однажды закрыв то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть.
"Поэтому мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся", - пояснил он.
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Минск будет искать надежных партнеров "и в других странах, которые тоже имеют вес на мировой арене", заявил глава МИД Беларуси.
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