В эфире белорусского ТВ назвали куратора госпереворота в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Куратором госпереворота в Беларуси был один из ключевых внешнеполитических советников Джо Байдена Майкл Карпентер, бывший советник Министерства обороны США по России и Евразии. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала "ОНТ". При этом было сказано, что новые интересные подробности громкого дела будут обнародованы на следующей неделе.

В репортаже "Антифейк" были показаны задержанные адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута, а также председатель партии БНФ Григорий Костусев, которые на видеокамеру говорят, что признают себя виновными в участии в заговоре.

В программе также выступил военный юрист, историк, профессор Станислав Князев, который сказал, что готовилось 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами, которые "под прикрытием вторжения дойдут до города Минска, от Литвы здесь не такое большое расстояние, буквально можно за три часа достичь, взять резиденцию и расстрелять президента".

Операция "Тишина"

17 апреля в эфире белорусского телевидения показали сюжет о захвате людей, якобы причастных к подготовке покушения на белорусского президента и подготовке государственного переворота.

Председатель КГБ Иван Тертель рассказал, что была пресечена работа организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси. Он уточнил, что "в состав группы входили, как граждане Республики Беларусь, так и иностранные граждане". В телесюжете рассказали, что заговорщики свои планы назвали кодовым словом "Тишина".

В программе показали съемку онлайн-конференции в Zoom, в ходе которой политолог Александр Федута рассказывает о перевороте в Египте, когда было совершено покушение на Анвара Садата, который правил страной до Хосни Мубарака.

В сюжете ОНТ утверждается, что именно Александр Федута разрабатывал сценарий силового захвата власти в республике. Затем рассказали и о Юрии Зенковиче, который уже давно эмигрировал в США. Его назвали главным организатором. На записи Александр Федута рассказал о возможном сценарии смены власти, приведя в пример действия ГКЧП.

По словам автора сюжета, председатель партии БНФ Григорий Костусев якобы также высказался в поддержку силового варианта смены власти в республике.

Замыслы мятежников

Во время визита в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков.

Первоначально покушение на президента было запланировано провести во время торжественных мероприятий 9 мая. Но позже нападение показалось злоумышленникам непосильным, и от такого замысла они отказались, рассказал Лукашенко.

В числе сценариев рассматривали засаду и атаку на президентский кортеж. По словам Лукашенко, такой вариант также вряд ли мог быть действенным, потому что автомобили движутся с большой скоростью и вероятность поразить их крайне мала.

Согласно третьему сценарию, вооруженные группы должны были взять штурмом одну из загородных резиденций президента Беларуси. На всю операцию выделялось 10 миллионов долларов, один миллион – на снайпера.

Также в планах у заговорщиков был вариант по отключению энергетической инфраструктуры Минска. А следом – массированная хакерская атака.

Среди деталей отдельно Александр Лукашенко отметил, что злоумышленники планировали блокировать Минск вместе с находящимися в столице подразделениями ОМОНа, внутренних войск, милиции и госбезопасности.

Внешность обманчива

По словам президента Беларуси, в роли продажного генерала для сговора с мятежниками выступил сотрудник спецслужб. Именно через него задержанные собирались поднять против власти армию.

Задавая вопрос, журналисты рассказали, что многие ставят под сомнение внешность представленных убийц, мол, не выглядят они как террористы и наемники. На мнение скептиков Лукашенко ответил, что теракт и покушение на представителей власти заговорщики не собирались исполнять лично.

По словам белорусского президента, задержанных участников террористических групп несколько: некоторые из них были представлены в прессе, других "светить" не стали, но это все звенья одной цепи. Они собирались интернировать, как минимум, 30 белорусских чиновников.

Покушение на семью Лукашенко

Президент Беларуси заявил также о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. "Не знаю, кто там из американцев работал…" – сказал он.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Беларуси – заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

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