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Макей: Беларусь не будет закрывать свои посольства в Европе и Украине

26.04.2021 10:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские посольства в странах Европы и в Украине закрывать не планируется. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в воскресенье в эфире ОНТ.

Министр отметил, что закрыть какое-то посольство проще, чем потом его снова открывать.

«Будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся», - пояснил он.

По его словам, посольства сократят там, «где уже невыгодно их держать в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну». «Но это не касается европейских стран, Украины», - заявил Макей.

6 апреля Александр Лукашенко провел совещание по оптимизации сети загранучреждений, где обсуждалась работа белорусского МИД и отношения с соседними странами, особенно с Польшей. Он задался вопросом эффективности работы белорусских дипломатов и предложил «оптимизировать» дипломатическое присутствие за рубежом.

В МИД Беларуси тут же заявили, что часть посольств страны за рубежом будут закрыты. 

Эксперты считают, что сокращение дипприсутствия Беларуси в нескольких странах – негативный знак, после которого трудно возвращать нормальные отношения.

Внешняя политика Беларуси после 2020 года очень сильно изменилась. Фактически западный вектор обрублен, ликвидирован. Посольства в западных странах остаются только структурами, которые продают товары.

«Многовекторность погибла смертью храбрых в борьбе за власть Александра Лукашенко», - сказал БДГ политолог Валерий Карбалевич.

 
 
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Белорусские посольства в странах Европы и в Украине закрывать не планируется. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в воскресенье в эфире ОНТ.
 
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