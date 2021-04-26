﻿ Лукашенко в годовщину трагедии на ЧАЭС посещает Брагин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко в годовщину трагедии на ЧАЭС посещает Брагин

26.04.2021 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. В очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС глава государства направился в рабочую поездку в Гомельскую область, как наиболее пострадавший регион республики.

Сегодня Александр Лукашенко находится с визитом в Брагине, где принял участие в церемонии закладки Аллеи Памяти и установке памятного знака в память 35-летия аварии на ЧАЭС.

Копысь как пример благоустройства

Белорусский лидер заслушал доклад о том, как благоустраивали Брагин. В порядок была приведена социальная и спортивная инфраструктуры, а также благоустроен городской парк.

"То есть центр поселка идеален", - пришел к выводу Александр Лукашенко.

По его словам, Брагин благоустроили даже лучше, чем Копысь, но в Гомельской области нужно использовать опыт, который уже применили в Могилевской области.

"Там мы свободные земельные площади огородили по 20-10-8 соток. Человек приходит: вот, пожалуйста, покупай, строй себе дом. Надо и здесь так сделать", - предложил глава государства.

После чего добавил, что это хороший опыт того, как надо приводить в порядок поселки и райцентры. Возможно, таким образом нужно организовать застройку агрогородков. Такие участки будут востребованы, если будет должным образом создана инфраструктура.

"В Брагине это однозначно надо делать. Для такого поселка, как Брагин, идеально: центр есть, куда люди могут прийти, заняться спортом. Домики аккуратные, приведены в порядок. Надо поддержать вот эти наши 5-6 южных районов - это подбрюшье белорусское", - считает Александр Лукашенко.

По его мнению, эти земли нельзя бросать, потому что и защитить их не получится, если здесь никто не будет жить. Нужно заниматься приведением в порядок населенных пунктов.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Катастрофа на Чернобыльской атомной станции произошла ровно 35 лет назад, и белорусский лидер по традиции посещает наиболее пострадавшие регионы.
 
Новости дня
Новости политики
 
Макей: Беларусь не будет закрывать свои посольства в Европе и Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by