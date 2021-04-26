Лукашенко в годовщину трагедии на ЧАЭС посещает Брагин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр – Sputnik. В очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС глава государства направился в рабочую поездку в Гомельскую область, как наиболее пострадавший регион республики.

Сегодня Александр Лукашенко находится с визитом в Брагине, где принял участие в церемонии закладки Аллеи Памяти и установке памятного знака в память 35-летия аварии на ЧАЭС.

Копысь как пример благоустройства

Белорусский лидер заслушал доклад о том, как благоустраивали Брагин. В порядок была приведена социальная и спортивная инфраструктуры, а также благоустроен городской парк.

"То есть центр поселка идеален", - пришел к выводу Александр Лукашенко.

По его словам, Брагин благоустроили даже лучше, чем Копысь, но в Гомельской области нужно использовать опыт, который уже применили в Могилевской области.

"Там мы свободные земельные площади огородили по 20-10-8 соток. Человек приходит: вот, пожалуйста, покупай, строй себе дом. Надо и здесь так сделать", - предложил глава государства.

После чего добавил, что это хороший опыт того, как надо приводить в порядок поселки и райцентры. Возможно, таким образом нужно организовать застройку агрогородков. Такие участки будут востребованы, если будет должным образом создана инфраструктура.

"В Брагине это однозначно надо делать. Для такого поселка, как Брагин, идеально: центр есть, куда люди могут прийти, заняться спортом. Домики аккуратные, приведены в порядок. Надо поддержать вот эти наши 5-6 южных районов - это подбрюшье белорусское", - считает Александр Лукашенко.

По его мнению, эти земли нельзя бросать, потому что и защитить их не получится, если здесь никто не будет жить. Нужно заниматься приведением в порядок населенных пунктов.

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