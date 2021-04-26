Трудности интеграции: что препятствует сближению стран ЕАЭС?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр - Sputnik, Никита Чикунов. Евразийская интеграция идет не так быстро, как этого бы хотелось, признали в ЕЭК. Сближению стран мешают сразу несколько факторов, решение которых потребует от стран-участниц ЕАЭС создания объединенных корпораций, уверены эксперты.

С какими трудностями столкнулся Союз, и можно ли их преодолеть – разбирался Sputnik.

Тернистый путь

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не достиг целей, обозначенных на момент его создания в 2015 году. Среди них – всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. Этому мешает целый ряд экономических трудностей, рассказал в ходе выступления на XXII Апрельской международной научной конференции председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Первая из них заключается в низком качестве и конкурентоспособности произведенных на пространстве Союза товаров, поскольку крупные промышленные предприятия стран-участниц ЕАЭС до сих пор не слишком охотно сотрудничают друг с другом.

"У нас вроде и достаточно много совместных компаний, около 17 тысяч предприятий на территории наших пяти государств. Но их совокупный вклад в валовый внутренний продукт недостаточен", — обратил внимание Михаил Мясникович.

Исправить эту ситуацию, добавил он, могло бы объединение компаний в промышленные корпорации, которые будут обладать достаточными возможностями для выхода на международные рынки.

Другая проблема связана с медленной модернизацией производства из-за низкого уровня инвестиций в основной капитал (в январе-сентябре 2020 года их объем снизился на 8% по сравнению с 2019-м), продолжил председатель ЕЭК.

"Ранее созданные производственные мощности не обладают должными конкурентными качествами", — заявил он.

Обеспокоенность ЕЭК вызывает и перекос в сторону внешней торговли. В 2020 году взаимная торговля стран ЕАЭС в денежном выражении составила почти $55 млрд, а внешняя – в 11 раз больше ($622 млрд).

Буксующая торговля

Нарастить объемы взаимной торговли без углубления промышленной кооперации и специализации экономик стран Союза будет очень тяжело. К такому выводу приходят специалисты научно-исследовательских университетов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в докладе "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли – 2021".

По мнению авторов исследования, показатели торгового сотрудничества между государствами, входящими в Союз, ухудшались практически непрерывно в 2001-2014 годах. После создания ЕАЭС эту тенденцию удалось остановить, но не изменить коренным образом.

Самые видимые улучшения произошли в количественных показателях взаимной торговли из-за устранения административных и таможенных барьеров (в период с 2015 по 2019 гг. объем взаимной торговли увеличился на 35%). Позитивный эффект от этих мер со временем сойдет на нет, если не будет качественных изменений, считают эксперты.

К числу таких они относят разработку совместных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства, выработке общей промышленной политики на наднациональном уровне и расширение международных рынков сбыта.

Всего это можно добиться в том случае, если страны Союза пойдут по пути создания крупных холдингов, заявляет доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Надо задумываться о появлении холдингов, объединяющих предприятия одного плана на всей территории ЕАЭС. Интеграция с точки зрения формирования единых производственных структур – это хороший путь. Например, если бы Беларусь позволила российскому "КАМАЗУ" купить "МАЗ", то возникло бы единое предприятие. У него не было бы проблем в производстве и сбыте своей продукции. К сожалению, этого не произошло. Сейчас "МАЗ" постепенно деградирует и утрачивает позиции на рынке", — объясняет он.

Крупные компании будут выпускать качественную продукцию с низкой себестоимостью, что позволит им выйти на международный рынок и успешно там торговать, добавляет эксперт.

"Если вместо холдинга есть десять мелких предприятий, то понятно, что у них нет никаких шансов для завоевания международных рынков. Там чем крупнее компания, тем лучше результат", — подчеркивает спикер.

Приманка для инвесторов

Повышение качества и конкурентоспособности товаров – не единственный плюс холдингов. Такие объединения привлекают традиционно больше инвестиций, чем местные предприятия, продолжает Алексей Зубец.

"Инвестиции в основной капитал – это развитие производства. Чем их больше, тем больше открывается новых производств и появляется рабочих мест. Но инвестиции должны отбиваться, приносить прибыль. Для этого компании должны создавать уникальную и не очень дорогую продукцию. Крупным производствам делать это легче", — замечает он.

Впрочем, некоторым странам интересно вкладываться в ЕАЭС уже сейчас, говорит младший экономист Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрий Кофнер.

"ЕЭК стоит задуматься над тем, чтобы заключить инвестиционные соглашения с Сингапуром, Японией и Южной Кореей. Все эти страны находятся в относительно хороших отношениях с ЕАЭС, располагают достаточным капиталом и им интересно вкладываться в Союз, особенно в обрабатывающую промышленность. Но сейчас они опасаются инвестировать из-за валютной волатильности, коррупции. Соглашение в этом плане дало бы определенные гарантии", — уверяет экономист.

Польза интеграции

Несмотря на существующие проблемы, евразийская интеграция дает свои положительные результаты, подчеркивается в докладе "Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли – 2021".

Благодаря созданию Таможенного союза и планомерному устранению торговых барьеров взаимная торговля услугами между государства ЕАЭС выросла на 12,3% в период с 2015 по 2019 год (с $8,6 млрд до $9,7 млрд).

© Sputnik Взаимный товарооборот стран ЕАЭС

Основными видами услуг являются поездки, транспортные, деловые и строительные услуги. В совокупности они занимают более 80% всей торговли услугами на пространстве Союза. Всего же рынок услуг ЕАЭС в настоящее время объединяет более 50 секторов, говорится в исследовании.

Половину союзного рынка услуг занимает Россия (50,2%). Далее следуют Беларусь (23,9%) и Казахстан (16,7%). На Кыргызстан приходится всего 5,4%, еще меньше – на Армению (3,8%).

В 2020 году – из-за вводимых ограничений на фоне пандемии – рынок услуг ЕАЭС значительно просел. За девять месяцев минувшего года торговля услугами в Армении сократилась на 56%, в Кыргызстане – на 48%, в России – на 32%, в Казахстане – на 30%. Меньше всего пострадала Беларусь – снижение составило всего 13%.

По мнению экспертов, в будущем страны ЕАЭС должны создать единую методологию мониторинга открытости рынка услуг и разработать нормативную базу для регулирования фриланс-услуг.

Как замечают авторы доклада, падение экономической активности в сфере транспорта, перевозок и туризма из-за пандемии и локдаунов спровоцировало бурное развитие электронных форм торговли и услуг.

Кроме того, на 8% вырос объем взаимных инвестиций, накопленных всеми странами Союза с 2015 по 2020 год. Основным инвестором все эти годы выступала Россия, а больше всего инвестиций получили Казахстан и Беларусь. Но совместные проекты создаются не только в этих двух странах.

Так, российские инвесторы вложили около $307 млн в освоение золоторудного месторождения в Таласской области Кыргызстана, а казахская сторона вложила $160 млн в кыргызское месторождение Бозумчак в Джалал-Абадской области.

Сотрудничество между Арменией и Россией развивается в сфере добычи газа. Для освоения месторождений в республике еще в 1997 году было образовано совместное предприятие "АрмРосгазпром". После того, как "Газпром" выкупил 20% акций этой компании в 2014 году, предприятие переименовалось в "Газпром-Армению". За последние годы общий объем инвестиций "Газпрома" в газоэнергетическую сферу Армении составил $900 млн.

Еще одним показателем успешной интеграции служит интенсивность трансграничных денежных переводов. В денежном обороте ЕАЭС ожидаемо лидирует Россия. Чаще всего из этой страны средства переводят в Кыргызстан и Армению.

Согласно представленной в докладе статистике, с 2015 года доля Армении, Беларуси и Кыргызстана в общем объеме поступающих средств увеличилась до 17% — жители этих стран получали денег в 2-3 раза больше, чем отправляли. Обратная ситуация складывается в Казахстане и России.

Помимо этого, государства-участники Союза начали производить некоторые виды современного электротранспорта и создавать необходимую для них зарядную инфраструктуру. Например, в Беларуси в 2020 году число зарядных станций для электромобилей выросло почти в два раза (с 250 до 400), заключается в докладе.