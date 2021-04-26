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Польша созывает экстренный саммит Вышеградской группы для обсуждения ситуации в Беларуси

26.04.2021 16:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Польша создает экстренное онлайн-заседание премьер-министров стран Вышеградской группы для обсуждения ситуации в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в Twitter.

По информации замглавы польского МИД, «срочный» саммит созывает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Заседание будет проходить дистанционно в формате видеоконференции из-за эпидемиологической обстановки.

Вишеградская группа объединяет Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию. На повестке дня «российские акты саботажа в Чехии, эскалация Россией ситуации на Украине и в Беларуси, а также сотрудничество V4 в области укрепления безопасности в регионе».

Как рассказал другой заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, целью заседания является координация внешней политики.

«Мы будем делать дальнейшие шаги, если они будут нужны, потому что российская политика, к сожалению, все еще имеет признаки агрессивности: то, что россияне делают в Украине, что делают в Беларуси - хотя они, конечно, делают это там руками Александра Лукашенко, попытки дестабилизации стран Балтии, а также попытки дестабилизации Польши», - цитирует слова Яблонского «КП в Украине».

Напомним, на данный момент отношения между Россией и США, странами Балтии, Чехией не самые лучшие. Соединенные Штаты ввели санкции против России и высылают 10 сотрудников российских дипмиссий, «среди которых есть представители российских спецслужб».

17 апреля власти Чехии заявили о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, и о высылке 16 российских дипломатов. Российская сторона объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теперь до конца мая 60 сотрудников российского посольства должны покинуть Прагу.

В знак солидарности с Чехией МИД Литвы, Латвии и Эстонии, Польши и Словакии также заявили о высылке российских дипломатов.

 
 
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Польша создает экстренное онлайн-заседание премьер-министров стран Вышеградской группы для обсуждения ситуации в Беларуси.
 
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