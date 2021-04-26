В Совфеде заявили о безальтернативности Минских соглашений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр - Sputnik. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщила пресс-служба Совфеда.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с членом комитета Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Жоэль Гаррио-Майлам, на которой среди прочего обсуждалась ситуация на Украине. Представитель Совфеда заявил о том, что минские соглашения остаются "единственной основой для урегулирования внутриукраинского конфликта".

Также Карасин подчеркнул важность продвижения двустороннего взаимодействия России и Франции в различных направлениях. "Это соответствует общему настроению российского общественного мнения", – сказал представитель Совфеда.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в области кибербезопасности и сопряжения интеграционных процессов. Также Карасин пригласил Гаррио-Майлам поучаствовать в работе третьего Евразийского женского форума, который пройдет в октябре этого года в Санкт-Петербурге.

Минские вопросы

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников, являющийся министром по вопросам "временно оккупированных территорий", заявил об отказе от ведения переговоров по Донбассу в Минске. По его словам, Киев больше не будет участвовать в очном формате встреч в Беларуси, а для продолжения переговоров в рамках трехсторонней контактной группы придется искать другую страну.

Минск стал переговорной площадкой по Донбассу в 2015 году после того, как в белорусской столице прошел второй саммит нормандского формата с участием глав России, Германии, Франции и Украины. С того времени в Беларуси состоялись десятки заседаний трехсторонней контактной группы и ее подгрупп, на которых принимались важные договоренности о прекращении огня, разведении сил, перемещении граждан и другие.