Президент принял участие в митинге-реквиеме в Брагине по случаю 35-й годовщины аварии на ЧАЭС

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Беларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. С ее последствиями мы вынуждены справляться до сих пор.

Восстановление пострадавших регионов под личным контролем Президента

В апрельские дни маршрут командировок Президента традиционный уже много лет: жизнь людей на пострадавших территориях и восстановление земель все эти годы под личным контролем главы государства. Сегодня во время рабочей поездки в Брагин Александр Лукашенко дал дополнительные поручения по благоустройству и развитию региона. Задача - создавать комфортные условия для жизни людей, важно четко определить земельные участки, где можно и нужно строить жилье. Плюс максимально широко задействовать местное сырье и виды топлива, использовать электроэнергию. Сегодня сложно представить (если бы не принципиальное решение Президента в свое время) - жизнь в этих регионах вряд ли бы возродилась, а сейчас люди возвращаются на свою малую родину.

В Брагине заложили аллею памяти



принял участие в ее закладке. 35 кленов символизируют 35 лет со дня катастрофы. Там же установили и памятный знак.

В память о тех, кто жертвовал собой во имя жизни 35 лет назад, - аллея памяти. Александр Лукашенков ее закладке. 35 кленов символизируют 35 лет со дня катастрофы. Там же установили и памятный знак.





Президент принял участие в митинге-реквиеме



Чернобыльская авария признана самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее последствия затронули более двух десятков стран, но основной удар пришелся на Беларусь.

35 лет со дня трагедии на ЧАЭС

Подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир - они сознательно жертвовали собой во имя жизни других. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы, сохранить свою страну. Спустя 35 лет после аварии мы видим, что города оживают, люди возвращаются, открываются социальные объекты.

В течение ближайших пяти лет необходимо сформировать программу развития пострадавших регионов, окончательно возродить эти земли. Кто, если не мы, задается вопросом Президент.



Президент пообщался с жителями Брагина







Сегодня эмоциональный день для каждого, кого коснулась чернобыльская беда. Кто не на словах, а на практике знает, как непросто было восстанавливать регион, не упустили возможность лично поблагодарить за это Президента. Спонтанный, но очень душевный разговор со словами поддержки о здоровье, о молодежи и о будущем нашей страны.



Совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси





Следующий шаг в восстановлении регионов Президент обсудил на совещании с руководителями пострадавших районов. Акцент в том числе на новые рабочие места. Одна из перспективных сфер для развития этих территорий - лесозаготовка и деревообработка. Стоит задача выработать комплексную программу к сентябрю.