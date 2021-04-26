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Лукашенко направил соболезнования президенту Ирака

27.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр - Sputnik. Президент республики Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Салиху в связи с многочисленными жертвами из-за пожара в больнице Багдада, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

По словам Лукашенко, в республике с большой болью восприняли трагическое известие об этом происшествии. Президент передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем потерпевшим и раненым.

Что произошло

В воскресенье в Багдаде в больнице "Ибн аль-Хатыб" для пациентов с COVID-19 произошел пожар. По информации МВД Ирака, в результате происшествия погибли 82 человека, еще 110 получили травмы.

Причиной пожара могли стать короткое замыкание или халатность. Криминальный след не просматривается, подчеркнули в ведомстве.

"Отчеты гражданской обороны показывают, что пожар произошел очень быстро, и огонь распространился на большинство этажей в течение трех минут", – говорится в распространенном сообщении.

Первые спасатели прибыли на место происшествия через три с половиной минуты. В здании не было системы пожаротушения и раннего предупреждения, а помещения больницы были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

После трагедии премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи отстранил от должности министра здравоохранения страны и мэра Багдада и распорядился провести в их отношении расследование.

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Теги: Минск
 
 
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Пожар в больнице Багдада для пациентов с COVID-19 произошел в воскресенье, в результате инцидента погибли 82 человека.
 
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