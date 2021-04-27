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Тихановская обсудила с главами миссий ОБСЕ ситуацию в Беларуси

27.04.2021 09:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера, 26 апреля, состоялась встреча Светланы Тихановской с десятью главами миссий ОБСЕ, где они обсудили организацию переговоров с действующей властью Беларуси, а также Тихановская подвела итоги голосования на платформе «Голос». Об этом сообщает ее официальный телеграм-канал.

На встрече присутствовали представители Германии, Франции, Великобритании, США, Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии и Польши.

Во время своего выступления Тихановская рассказала о ситуации с политзаключенными, их пытках и «бесчеловечных условиях содержания».

По информации телеграм-канала, экс-кандидат в президенты подвела итоги голосования на платформе «Голос» и поблагодарила миссии ОБСЕ за поддержку призыва к диалогу.

«В поддержку переговоров о выборах при международном посредничестве высказались более 770 тысяч беларусов», - говорится в сообщении.

На встрече обсуждались изменения в Конституции Беларуси, предлагаемые группой Анатолия Лебедько и, с другой стороны, действующей властью.

Тихановская обратилась к главам миссий с просьбой поддержать предложение БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу судов.

«Независимые эксперты должны присутствовать на судах, чтобы не допускать беззакония», - пишет телеграм-канал.

Лидер оппозиции представила главам миссий ОБСЕ предложение по форматам переговоров «между режимом и народом», подготовленные ее командой, и обсудила формат участия ОБСЕ в организации диалога.

Также были затронуты возможные форматы медиации и рассмотрены различные варианты стран, которые могут стать посредниками в решении кризиса в Беларуси.

«Именно ОБСЕ может помочь решить кризис в Беларуси мирно. Ведь наша страна – член этой организации, и у ОБСЕ достаточно опыта и политической воли, чтобы кризис в Беларуси был решен», - подытожила Светлана Тихановская.

Напомним, помимо переговоров с представителями ОБСЕ Тихановская собирается встретитьсяс президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, министром иностранных дел Александром Шалленбергом и обсудить те же вопросы по решению кризиса, поддержке демократии Беларуси и необходимости диалога власти с народом.

 
 
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Вчера, 26 апреля, состоялась встреча Светланы Тихановской с десятью главами миссий ОБСЕ, где они обсудили организацию переговоров с действующей властью Беларуси, а...
 
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