Референдума по Конституции летом точно не будет – Ермошина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина опровергла информацию о том, что референдум по внесению изменений в Конституцию может пройти летом этого года.

Накануне ряд Telegram-каналов распространил информацию о возможном проведении референдума летом-осенью 2021-го. Об этом якобы рассказала сама Ермошина делегату платформы "Сход".

"Я ничего подобного не говорила. Ко мне записался на прием гражданин, который выложил свою позицию по поводу говорила приема и свое мнение личное, – заявила глава ЦИК РБ Лидия Ермошина Sputnik. – Сроки проведения референдума обозначены президентом. Это январь-февраль следующего года. Ничего другого нет".

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