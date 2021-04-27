|
Референдума по Конституции летом точно не будет – Ермошина
27.04.2021 09:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр - Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина опровергла информацию о том, что референдум по внесению изменений в Конституцию может пройти летом этого года.
Накануне ряд Telegram-каналов распространил информацию о возможном проведении референдума летом-осенью 2021-го. Об этом якобы рассказала сама Ермошина делегату платформы "Сход".
"Я ничего подобного не говорила. Ко мне записался на прием гражданин, который выложил свою позицию по поводу говорила приема и свое мнение личное, – заявила глава ЦИК РБ Лидия Ермошина Sputnik. – Сроки проведения референдума обозначены президентом. Это январь-февраль следующего года. Ничего другого нет".
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ЦИК также сообщила, что у нее заканчивается контракт в декабре 2021 года, но если будет нужно, она останется и проведет референдум.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)