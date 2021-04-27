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В Нидерландах сегодня отмечают День короля

27.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

С национальным праздником монарха Виллема-Александра и граждан страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил широкую практику конструктивного взаимодействия и многочисленные контакты по самым разным линиям сотрудничества, которые дают положительные результаты. Минск также рассчитывает на продолжение инвестиционного взаимодействия и дальнейшую реализацию совместных проектов в фармацевтике, деревообработке и других сферах.

 
Теги: Минск
 
 
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С национальным праздником монарха Виллема-Александра и граждан страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил широкую практику...
 
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