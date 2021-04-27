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Госдеп США: Минские соглашения - основа для урегулирования конфликта в Донбассе

27.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

США считают минские соглашения основой для урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом информагентству ТАСС сообщил представитель американского госдепартамента. Заявление последовало после предложения президента Украины Владимира Зеленского внести изменения в текущие договоренности, в частности, увеличить число участников переговоров, добавив к ним Британию, США и Канаду.  
 
 
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США считают минские соглашения основой для урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом информагентству ТАСС сообщил представитель американского...
 
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