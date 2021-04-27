Ермошина рассказала, когда пройдет референдум по Конституции

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года.

Об этом сообщили сегодня «РИА Новости» в ЦИК Беларуси. Ермошина отметила, что референдум проведут тогда, когда в стране будут проходить местные выборы.

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата — 16 января», — сказала Лидия Ермошина.

Напомним, что после августовских выборов и накануне их проведения официальные власти неоднократно говорили об изменении Конституции.