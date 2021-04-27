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Ермошина рассказала, когда пройдет референдум по Конституции
27.04.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года.
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«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата — 16 января», — сказала Лидия Ермошина.
Напомним, что после августовских выборов и накануне их проведения официальные власти неоднократно говорили об изменении Конституции.
Александр Лукашенко во время посещения Наровлянского района
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Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года.
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