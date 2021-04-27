ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ермошина рассказала, когда пройдет референдум по Конституции

27.04.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года. 

Об этом сообщили  сегодня «РИА Новости» в ЦИК Беларуси. Ермошина отметила, что референдум проведут тогда, когда в стране будут проходить местные выборы.

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата — 16 января», — сказала Лидия Ермошина.

Напомним, что после августовских выборов и накануне их проведения официальные власти неоднократно говорили об изменении Конституции.
 
Александр Лукашенко во время посещения Наровлянского района говорил журналистам о том, «что будет, если президента не будет». И рассказал, что собирается издать декрет, наделяющий Совет безопасности полномочиями президента в случае ЧП в стране. Эксперты уверены, что это противоречит нынешней Конституции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года. 
 
Новости дня
Новости политики
 
Референдума по Конституции летом точно не будет – Ермошина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by