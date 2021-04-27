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Со вчерашнего вечера нет связи с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком
27.04.2021 11:33 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 27 апреля. С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.
Ольга Быковская, БелаПАН.
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Минск, 27 апреля. С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга...
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