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Со вчерашнего вечера нет связи с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком 

27.04.2021 11:33 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 апреля. С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.

"С 17.49 26 апреля Дмитрий не выходит на связь. Последнее, что написал: ломятся в двери, силовики в коридоре и на улице. Он открывать и выходить не планировал", — сказала Харламова.

Сейчас однопартийцы пытаются найти Кучука — звонят в РУВД и центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Они также не могут попасть в партийный офис, так как не срабатывает электронный замок.

Вечером 26 апреля Дмитрий Кучук сообщил БелаПАН, что в офис партии пытаются проникнуть неизвестные. "Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет", — рассказал председатель партии.

Кучук — один из заявителей традиционной акции "Чернобыльский шлях", проведение которой в этом году Мингорисполком запретил.


Ольга Быковская, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 апреля. С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга...
 
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