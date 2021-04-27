Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 апреля. С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.



"С 17.49 26 апреля Дмитрий не выходит на связь. Последнее, что написал: ломятся в двери, силовики в коридоре и на улице. Он открывать и выходить не планировал", — сказала Харламова.



Сейчас однопартийцы пытаются найти Кучука — звонят в РУВД и центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Они также не могут попасть в партийный офис, так как не срабатывает электронный замок.



Вечером 26 апреля Дмитрий Кучук сообщил БелаПАН, что в офис партии пытаются проникнуть неизвестные. "Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет", — рассказал председатель партии.



Кучук — один из заявителей традиционной акции "Чернобыльский шлях", проведение которой в этом году Мингорисполком запретил.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Со вчерашнего вечера нет связи с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком Минск, 27 апреля. С вечера 26 апреля отсутствует связь с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга...

Ольга Быковская, БелаПАН.