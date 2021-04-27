Минск, 27 апреля. Председатель Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук осужден на 15 суток ареста решением суда Фрунзенского района Минска, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.
"Фамилия Кучука появилась в списках тех, чье дело рассматривалось в суде Фрунзенского района Минска. Судья Ерохина наказала его 15 сутками по части 1 статьи 24.33 КоАП", — сказала Харламова.
По ее слова, на данный момент это все, что известно. Нет информации, за что конкретно осужден Кучук, и где он сейчас находится. "На Окрестина пока не подтверждают, что он у них", — отметила зампредседателя партии. Ольга Харламова связывает задержание и арест Кучука с тем, что он был заявителем запрещенного "Чернобыльского шляха". "Акцию не разрешили, и последовала такая реакция", — считает политик.
Связь с Дмитрием Кучуком пропала около 18.00 26 апреля. Перед этим он успел сообщить БелаПАН, что неизвестные ломились в дверь партийного офиса. "Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет", — рассказал председатель партии "Зеленые".