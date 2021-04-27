ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Председатель Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук осужден на 15 суток ареста

27.04.2021 16:05 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 апреля. Председатель Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук осужден на 15 суток ареста решением суда Фрунзенского района Минска, сообщила БелаПАН его заместитель Ольга Харламова.

"Фамилия Кучука появилась в списках тех, чье дело рассматривалось в суде Фрунзенского района Минска. Судья Ерохина наказала его 15 сутками по части 1 статьи 24.33 КоАП", — сказала Харламова.

По ее слова, на данный момент это все, что известно. Нет информации, за что конкретно осужден Кучук, и где он сейчас находится. "На Окрестина пока не подтверждают, что он у них", — отметила зампредседателя партии. Ольга Харламова связывает задержание и арест Кучука с тем, что он был заявителем запрещенного "Чернобыльского шляха". "Акцию не разрешили, и последовала такая реакция", — считает политик.

Связь с Дмитрием Кучуком пропала около 18.00 26 апреля. Перед этим он успел сообщить БелаПАН, что неизвестные ломились в дверь партийного офиса. "Неизвестные примерно полчаса назад стучали и звонили в дверь офиса. Я в это время был в прямом эфире, поэтому не открывал. Позже в офисе пропало электричество и интернет", — рассказал председатель партии "Зеленые".


Ольга Быковская, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 апреля. Председатель Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук осужден на 15 суток ареста решением суда Фрунзенского района Минска, сообщила БелаПАН...
 
Новости дня
Новости политики
 
Со вчерашнего вечера нет связи с председателем Белорусской партии "Зеленые" Дмитрием Кучуком 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by