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Тихановская и президент Австрии обсудили организацию диалога с белорусскими властями
27.04.2021 17:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 27 апреля, состоялась встреча экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и президента Австрии Александра Ван дер Беллена, на которой обсуждалась ситуация в нашей стране. Об этом
Светлана Тихановская находится в Австрии с рабочим визитом, в ходе которого состоялась ее встреча с президентом Александром Ван дер Белленом.
Во время переговоров политики обсудили «эскалацию репрессий и раскол в элитах Беларуси», ситуацию с политзаключенными.
Тихановская рассказала, что вчера силовики
Австрийская сторона сообщила о поддержке инициативы Тихановской разрешить кризис через переговоры и о готовности вместе с ОБСЕ искать пути помощи в организации диалога с действующей властью Беларуси.
«Говорили о важности сохранения суверенитета и независимости Беларуси, об укреплении национальной идентичности и устойчивости беларусского общества», - пишет телеграм-канал экс-кандидата в президенты.
Также сообщается, что политики обсудили ситуацию с COVID-19 в республике и «попытки режима скрыть реальную статистику по заболеванию».
Напомним, заранее
Встреча с представителями ОБСЕ
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Сегодня, 27 апреля, состоялась встреча экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и президента Австрии Александра Ван дер Беллена, на которой...
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