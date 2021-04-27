Тихановская и президент Австрии обсудили организацию диалога с белорусскими властями

Сегодня, 27 апреля, состоялась встреча экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и президента Австрии Александра Ван дер Беллена, на которой обсуждалась ситуация в нашей стране. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Тихановской.

Светлана Тихановская находится в Австрии с рабочим визитом, в ходе которого состоялась ее встреча с президентом Александром Ван дер Белленом.

Во время переговоров политики обсудили «эскалацию репрессий и раскол в элитах Беларуси», ситуацию с политзаключенными.

Тихановская рассказала, что вчера силовики стянулись в цент Минска и вечером не разрешили гражданам зажечь свечи возле крупных церквей и костелов в память о жертвах аварии на ЧАЭС.

Австрийская сторона сообщила о поддержке инициативы Тихановской разрешить кризис через переговоры и о готовности вместе с ОБСЕ искать пути помощи в организации диалога с действующей властью Беларуси.

«Говорили о важности сохранения суверенитета и независимости Беларуси, об укреплении национальной идентичности и устойчивости беларусского общества», - пишет телеграм-канал экс-кандидата в президенты.

Также сообщается, что политики обсудили ситуацию с COVID-19 в республике и «попытки режима скрыть реальную статистику по заболеванию».

Напомним, заранее стало известно , что 26-28 апреля Светлана Тихановская посетит Австрию и встретится с президентомэтой страны Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, министром иностранных дел Александром Шалленбергом и главами миссий при ОБСЕ.