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Тихановская и президент Австрии обсудили организацию диалога с белорусскими властями

27.04.2021 17:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 27 апреля, состоялась встреча экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и президента Австрии Александра Ван дер Беллена, на которой обсуждалась ситуация в нашей стране. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Тихановской.

Светлана Тихановская находится в Австрии с рабочим визитом, в ходе которого состоялась ее встреча с президентом Александром Ван дер Белленом.

Во время переговоров политики обсудили «эскалацию репрессий и раскол в элитах Беларуси», ситуацию с политзаключенными.

Тихановская рассказала, что вчера силовики стянулись в цент Минска и вечером не разрешили гражданам зажечь свечи возле крупных церквей и костелов в память о жертвах аварии на ЧАЭС. 

Австрийская сторона сообщила о поддержке инициативы Тихановской разрешить кризис через переговоры и о готовности вместе с ОБСЕ искать пути помощи в организации диалога с действующей властью Беларуси.

«Говорили о важности сохранения суверенитета и независимости Беларуси, об укреплении национальной идентичности и устойчивости беларусского общества», - пишет телеграм-канал экс-кандидата в президенты.

Также сообщается, что политики обсудили ситуацию с COVID-19 в республике и «попытки режима скрыть реальную статистику по заболеванию».

Напомним, заранее стало известно, что 26-28 апреля Светлана Тихановская посетит Австрию и встретится с президентомэтой страны Александром Ван дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем, министром иностранных дел Александром Шалленбергом и главами миссий при ОБСЕ.

Встреча с представителями ОБСЕ состоялась вчера, 26 апреля. Политики обсудили организацию переговоров с действующей властью Беларуси, ситуацию с политзаключенными, правки в Конституцию, а также Тихановская подвела итоги голосования на платформе «Голос».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 27 апреля, состоялась встреча экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и президента Австрии Александра Ван дер Беллена, на которой...
 
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