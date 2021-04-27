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Семашко: углубление интеграции с РФ ожидается осенью

27.04.2021 18:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Посол Беларуси в России Владимир Семашко анонсировал подписание дорожных карт по углублению интеграции с Россией уже осенью этого года.

Семашко считает, что подписание дорожных карт углубления интеграции может состояться в сентябре-октябре.

«Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь», — передает его слова ТАСС.

Напомним, что 22 апреля в Москве состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые продлились 4 часа. Как собщила белорусская сторона, на встрече обсудили развитие Союзного государства, экономику, речь Путина про «дело о госперевороте», российско-украинские отношения и перенос из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы.

При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул после встречи, что Путин и Лукашенко обсудили в ходе переговоров в Москве вопросы интеграции, но не слияния двух стран в единое государство.

Стоит отметить, что в минувшем году между странами не наблюдалось столь теплых отношений: незадолго до выборов, в мае, Путин отказался снижать цену на газ для Беларуси, заявив, что единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении. Ранее, в феврале 2020 года Лукашенко обрушился на РФ с обвинениями в обмане.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко анонсировал подписание дорожных карт по углублению интеграции с Россией уже осенью этого года.
 
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