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Семашко: углубление интеграции с РФ ожидается осенью
27.04.2021 18:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Посол Беларуси в России Владимир Семашко анонсировал подписание дорожных карт по углублению интеграции с Россией уже осенью этого года.
Семашко считает, что подписание дорожных карт углубления интеграции может состояться в сентябре-октябре.
«Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь», — передает его слова
Напомним, что 22 апреля в Москве
При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Стоит отметить, что в минувшем году между странами не наблюдалось столь теплых отношений: незадолго до выборов, в мае, Путин отказался снижать цену на газ для Беларуси, заявив, что единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении. Ранее, в феврале 2020 года Лукашенко
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Посол Беларуси в России Владимир Семашко анонсировал подписание дорожных карт по углублению интеграции с Россией уже осенью этого года.
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