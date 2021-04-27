Семашко: углубление интеграции с РФ ожидается осенью

Посол Беларуси в России Владимир Семашко анонсировал подписание дорожных карт по углублению интеграции с Россией уже осенью этого года.

Семашко считает, что подписание дорожных карт углубления интеграции может состояться в сентябре-октябре.

«Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь», — передает его слова ТАСС .

Напомним, что 22 апреля в Москве состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина , которые продлились 4 часа. Как собщила белорусская сторона, на встрече обсудили развитие Союзного государства, экономику, речь Путина про «дело о госперевороте», российско-украинские отношения и перенос из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы.

При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул после встречи, что Путин и Лукашенко обсудили в ходе переговоров в Москве вопросы интеграции, но не слияния двух стран в единое государство.