ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Руководство Кубы выразило солидарность с Беларусью

27.04.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Руководство Кубы осуждает планы по организации госпереворота в Беларуси и устранению Президента страны Александра Лукашенко. Соответствующее заявление в Twitter разместил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Куба подтверждает свою солидарность с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и решительно осуждает план покушения на его жизнь и семью, а также попытку государственного переворота" - сказано в заявлении.

Напомним, по данным следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство Кубы осуждает планы по организации госпереворота в Беларуси и устранению Президента страны Александра Лукашенко. Соответствующее заявление в Twitter...
 
Новости дня
Новости политики
 
Сергей Лавров: Россия предлагала США "обнулить" дипломатический конфликт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by