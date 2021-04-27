Как убивали мирный атом в Литве, или ЕС вместо АЭС

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Почему Игналинская АЭС стала заложницей европейской политики? Закрытие станции, коррупция, серая распродажа имущества и обещанные финансы ЕС, которых все еще ждут. Наконец, как проходит свой период распада некогда успешный город литовских атомщиков? Обо всем этом смотрите в новой серии "Понятной политики" .

Технология будущего, АЭС работают во всем мире - с недавних пор в клубе и белорусская станция в Островце. Вот только некоторым соседям от этого как-то не по себе. Литве особенно. Вильнюс пугал Европу, что БелАЭС не готова, опасна, и вбрасывал прочую ерунду. И это притом, что и МАГАТЭ, и Евросоюз, и другие страны белорусской станции дали зеленый свет. Но на деле оказывается, что все крики, в том числе не более чем банальное раскаяние в потере собственной станции, - в угоду политике ЕС. Как убивали мирный атом в Литве, и к чему это привело - тема нынешней программы.

Вступление в ЕС в обмен на атомную электростанцию

Все началось с Советского Союза. СССР построил в Литовской республике двухблочную АЭС с крупнейшими реакторами по 1,5 ГВт. Станция покрывала всю Прибалтику и соседние регионы. Ровно до 19 февраля 2001 года. Вильнюс захотел в Европейский союз. Брюссель ответил: "Возьмем, но станцию свою закройте. Иначе - никак".

Решение закрыть Игналинскую АЭС было исключительно политически мотивированным, ведь она была высокорентабельной. При себестоимости в 1,8 евроцента за кВт⋅ч государство продавало ее населению по цене 10 евроцентов, то есть в пять раз дороже.

Ну а сегодня безатомный Вильнюс продает людям электроэнергию примерно по 14 евроцентов. Тоже не потолок, но ведь Литва входит в электрическое кольцо Беларусь - Россия - Эстония - Латвия - Литва (ЭК БРЭЛЛ). И по сей день получает оттуда ресурс. По указке НАТО до 2025 года литовцы должны из него выйти, ведь Германии и другим европейским странам нужен дополнительный рынок сбыта.

Но вернемся к закату энергетической независимости Литвы. Почему Брюссель так настаивал на закрытии? Дело в том, что станция работала по той же технологии, что и Чернобыльская. После аварии в Украине Игналинскую неоднократно перепроверяли и модернизировали, чтобы не допустить подобного.

В 2006 году станция прошла не только глубочайшую модернизацию, но и получила все необходимые сертификаты безопасности от главного мирового надзирателя за ядерной безопасностью - МАГАТЭ. Организация признала тогда реакторы Игналинской АЭС самым надежными в мире. А в улучшении второго реактора даже принимали участие специалисты из Швеции.

Тем более известно, что виной всех страхов Припяти стало не только оборудование, но и человеческий фактор.



Кстати, нашумевший сериал "Чернобыль" снимали именно на Игналинской АЭС. Впрочем, на тот момент станция уже стояла мертвой - вывели из эксплуатации ее 31 декабря 2009 года. Такой вот новогодний подарок.









Ряд литовских чиновников, понимая последствия, конечно, выступили с требованием либо отменить, либо отсрочить закрытие АЭС. Однако правительство все решило за народ - закрываем и уходим в ЕС. Не остановил даже референдум в 2008 году: 88 % проголосовавших сказали станции "да", т. е. пусть работает дальше. Но явка до 50 % немного не дотянула, а потому мнение граждан предпочли не заметить. И получилось, что литовцы вроде бы не хотели, но Литва согласилась отказаться от мирного атома ради ЕС.







Кстати, так называемая зеленая лужайка - это когда станция остановлена и все отходы и ресурсы из нее вывезены - достигается крайне длинным сроком (десятки лет). Вот Игналинская АЭС ожидает своего "озеленения" в 2038 году. Всего для закрытия и демонтажа необходимо почти 3,5 млрд евро. ЕС за все это время в сумме дал чуть более миллиарда.



Да и сам процесс вывода станции из эксплуатации - один большой спор. Денег не хватает, опыта тоже. Вдобавок в ходе проверок Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литвы выяснилось, что допускались нарушения, внештатные ситуации. Тут бы и спросить: это вы Беларусь учите протоколам безопасности?



Только за 2020 год органы выявили около двух десятков нарушений, еще семь внештатных ситуаций. Вдобавок с момента остановки реакторов процедура закрытия станции находится в центре внимания правоохранительных органов. Игналинский исполин поменял сразу нескольких директоров, за которыми тянется коррупционный шлейф. В 2018 году прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело против бывших руководителей - они продавали радиоактивные материалы на черном рынке. Фиксировались также факты хищения материальных ценностей со стороны работников станции.

В прошлом году вопрос финансирования ликвидации станции стал настолько остро, что ЕС в открытую заявил литовским чиновникам: меньше воруйте.













Как сейчас живет бывший атомный центр Прибалтики

Свой период распада проходит и некогда благополучный город атомщиков Висагинас. Ему мы в свое время посвятили отдельный выпуск. От былого величия атомного центра Прибалтики остались разве что красивые лесные пейзажи. Отсюда массово бегут люди, город считается самым быстро вымирающим в Литве. Заброшенные районы Висагинаса теперь привлекают разве что блогеров и туристов.



Из 36 тыс. горожан в период расцвета Висагинаса сейчас здесь осталось 18 тыс. Дома обветшали, многие семьи уехали. Авторы одного из белорусских интернет-порталов емко поместили материал об убыточном Висагинасе в рубрику "Дыра недели".



Виктор Шевалдин руководил станцией более 18 лет. И был последним директором перед остановкой реакторов. По его словам, мотивы закрытия предприятия были чисто политические. И новость эту он, как и многие, воспринял с болью. Эхо того самоубийственного решения - не только полузаброшенный Висагинас - гуляет ветром по кошелькам всех литовцев. Страна перестала быть источником дешевой и надежной электроэнергии. А тарифы выросли кратно.



Если бы в 1990-х местным жителям описали такую картину, покрутили бы у виска пальцем. Высокие зарплаты, хорошие специалисты, молодые семьи. Первый блок обеспечивал дешевой электроэнергией Литву, второй - соседние страны. Срок действия истекал лишь в 2032-м. Живи да радуйся. Но АЭС убили ради ЕС - с грустью в голосе разводят руками местные жители.







Многие квартиры в городе атомщиков, о которых в свое время мечтали жители коммуналок, сегодня пустуют или продаются всего за несколько тысяч евро. При этом есть довольно широкий выбор. Впрочем, для местных даже такие суммы считаются вполне приличными. "Экономический Чернобыль" - порой такая оценка звучит в диалогах горожан.







Почти половине жителей Висагинаса за 50 лет. Остались в основном вольные атомщики, которые переехали еще в 1980-х для работы на новой АЭС. Их дети родную локацию бросили и нашли перспективы получше, нежели жизнь в пустеющем городе, где нет энергии, а, значит, и будущего. И где-то даже можно понять политический бомонд Вильнюса, который, глядя на забвение своего атомного центра, скрипя зубами, пытается насолить белорусскому Островцу, у которого все только начинается и у которого есть бесценный и печальный опыт соседей.



"Проклятие Игналинки" - как в Литве решается вопрос захоронения ядерных отходов

Вернемся к "зеленой лужайке". Все дело в том, что перед Вильнюсом, который так пристально рассматривает БелАЭС, до сих стоит вопрос захоронения высокотоксичных ядерных отходов. Решить проблему призваны несколько проектов - их все специалисты называют потенциально опасными.



Проект B-1 - постоянное хранилище ядерных отходов - запущен 12 ноября 2020 года. Стоимость - 200 млн евро. А ведь есть еще четыре подобных проекта: B-2, B-3 и B-4 - комплексы по переработке отходов. И B-19 - окончательная переработка. Однако их реализация - большой вопрос. Ведь и на эти проекты тоже нужны деньги.

Вопрос могильника для радиоактивных отходов с АЭС настолько застопорился, что журналисты прозвали это "проклятием Игналинки". Дело в том, что до этого использовалось хранилище под названием Майшягала. До 1989 года там активно накапливались опасные отходы, после чего их начали вывозить на Игналинскую станцию - по сути, к белорусской границе. От Игналины до Беларуси меньше 10 км. Майшягал должны были закрыть еще три года назад, однако финансирование и развал в руководстве станции привели к тому, что экологи затрубили о проблеме: если хранилище радиоактивных отходов окончательно не закроют, Вильнюс ожидают серьезные проблемы.

К слову о прозрачности и открытости станции. 31 декабря 2017 года проводились испытания с переносом радиоактивных отходов. Однако их радиоактивный уровень был гораздо выше, чем ожидали специалисты. Заготовленные контейнеры для них не подходили. От мощнейшей ядерной реакции спасли буквально мгновения. А что сказал Вильнюс: "Никаких инцидентов".





Несколько раз литовские политики скрывали факты инцидентов. Зато как рассматривали у нас! Плановое отключение реактора - кошмар! Закройте станцию! Кстати, даже все увещевания про ядерное топливо - тоже ведь популизм. По планам Игналинской АЭС отходы должны были вывозить в Сибирь еще во времена СССР. А теперь куда? В Латвию?

Будет несправедливым отметить, что мечты об атоме Вильнюс забросил окончательно. Вместо неудобной Европе Игналинской АЭС хотели построить Висагинскую, только по американскому проекту. Как она поживает? Да никак. Дружба дружбой, но без денег американцы строить не приедут, даже трубку не снимут.



Алексей Анпилогов, эксперт по ядерной энергетике:



Сейчас выделенных средств не хватит не то что на "зеленую", но даже на имитацию "серой" площадки на месте Игналинской АЭС. Эти деньги годятся только для "поддержания штанов", для того, чтобы на площадке не происходили негативные техногенные изменения, для того, чтобы законсервировать станцию в более или менее стабильном состоянии и переложить вопрос закрытия Игналины на новое поколение налогоплательщиков независимой Литвы.

И получается, что в попытках угодить европейским хозяевам Литва сама себе выстрелила в ногу. Подарок от СССР - Игналинскую АЭС - сами же и угробили. На днях компания, которая занималась могильником для отходов, обанкротилась. Сегодня-завтра Минск отключит Вильнюс от кольца БРЭЛЛ, а Брюссель ведет себя по классике: "У нас хватает своих проблем, разбирайтесь сами". Кстати, в Бельгии две АЭС. И все громкие лозунги, и крики политиков в итоге угрожают Литве банальным энергетическим кризисом. Не хотите закупать наше электричество? Не надо. Покупайте в Польше или Германии в два раза дороже. Ведь умная политика - дело тонкое, а популизм и пляски под дудочку добавляют энергии разве что в оплате коммунальных счетов и госдолга.