Цепкало заявил, что опубликует «финансовые схемы Лукашенко»

Расследование о схемах Александра Лукашенко планирует опубликовать экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 27 апреля.

Оппозиционный политик заявил, что на расследование ушло много времени, но оно уже готово и будет опубликовано в течение недели.

«Буквально в течение недели я опубликую видео, которое окончательно раскроет вершину айсберга схем по отмыванию государственных денег на личные счета, - утверждает Цепкало. - Это расследование заняло длительное время... Однако некоторые фирмы, счета, млн долларов бюджетных денег, которые летят в офшоры, я покажу уже скоро».

В расследовании бизнесмен собирается рассказать о том, как «миллионы долларов бюджетных денег» выводятся из республики в офшоры. А в последнее время «этот процесс ускорился».

Цепкало утверждает, что Лукашенко постарается уехать из страны еще до начала референдума.

Справка БДГ

Валерий Цепкало с 2005 до 2017 года возглавлял Парк высоких технологий. С 2002 по 2005 годы был помощником президента - полномочным представителем главы государства в Национальном собрании. С 1997 по 2002 годы Цепкало занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в США и по совместительству в Мексиканских Соединенных Штатах.

На выборах 2021 года он выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Однако был вынужден покинуть Беларусь, забрав своих детей. По словам жены Вероники Цепкало, его планировали задержать , а ее - лишить родительских прав и забрать детей.