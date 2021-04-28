|
В Беларуси не будут менять президентскую форму правления
28.04.2021 13:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Менять форму правления с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую в Беларуси нет необходимости.
Об этом заявил глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич 28 апреля на заседании комиссии в Минске.
«Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления как президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет», -
По его словам, предлагается расширить полномочия премьер-министра и усилить его роль в формировании правительства. Президенту будут внесены предложения по структуре правительства и назначения заместителей премьера и министров.
Миклашевич напомнил, что усиление полномочий премьер-министра находится в рамках конституционных функций президента и правительства. При этом усиливается его ответственность и ответственность правительства в целом.
Глава комиссии отметил, что роль правительства предлагается усилить и в бюджетной сфере – в части «обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении».
«Анализ более чем 150 законов, где содержатся полномочия президента, показывает, что многие полномочия главы государства, установленные на законодательном уровне в различных сферах, в современных условиях являются излишними и не в полной мере обусловлены конституционным статусом президента. Такие полномочия, как правило, относятся к компетенции органов исполнительной власти, поэтому целесообразно их закрепить за правительством», - добавил глава комиссии.
Ранее
После выборов и масштабных протестов в октябре 2020 года власти
Затем сроки для внесения изменений
Белорусские эксперты
Напомним, после выборов в Беларуси продолжаются протесты, а власти стремительно меняют законодательство, внося в него необходимость ответственности за различные проявления протестных настроений: бело-красно-белую символику, оказание помощи политзаключенным. Суды проходят в стране ежедневно, людей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менять форму правления с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую в Беларуси нет необходимости. Об этом заявил глава Конституционной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)