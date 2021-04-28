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В Беларуси не будут менять президентскую форму правления

28.04.2021 13:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Менять форму правления с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую в Беларуси нет необходимости.

Об этом заявил глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич 28 апреля на заседании комиссии в Минске.

«Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления как президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет», - отметил Миклашевич журналисту ТАСС.

По его словам, предлагается расширить полномочия премьер-министра и усилить его роль в формировании правительства. Президенту будут внесены предложения по структуре правительства и назначения заместителей премьера и министров.

Миклашевич напомнил, что усиление полномочий премьер-министра находится в рамках конституционных функций президента и правительства. При этом усиливается его ответственность и ответственность правительства в целом.

Глава комиссии отметил, что роль правительства предлагается усилить и в бюджетной сфере – в части «обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении».

«Анализ более чем 150 законов, где содержатся полномочия президента, показывает, что многие полномочия главы государства, установленные на законодательном уровне в различных сферах, в современных условиях являются излишними и не в полной мере обусловлены конституционным статусом президента. Такие полномочия, как правило, относятся к компетенции органов исполнительной власти, поэтому целесообразно их закрепить за правительством», - добавил глава комиссии.

Ранее

После выборов и масштабных протестов в октябре 2020 года власти заявили, что в Беларуси начата работа над обновлением Конституции. Сроки для внесения в главный документ страны изменений дали очень скромные: до конца месяца. Тогда председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко предположил, что «очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены...»

Затем сроки для внесения изменений продлили. А в марте конституционная комиссия начала работу. Комиссия была сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».

Белорусские эксперты считают, что обновленная Конституция будет принята нескоро.

Напомним, после выборов в Беларуси продолжаются протесты, а власти стремительно меняют законодательство, внося в него необходимость ответственности за различные проявления протестных настроений: бело-красно-белую символику, оказание помощи политзаключенным. Суды проходят в стране ежедневно, людей отправляют на сутки за белое и красное белье на балконе, сердечки на окне.

 
Теги: Минск
 
 
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Менять форму правления с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую в Беларуси нет необходимости. Об этом заявил глава Конституционной...
 
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