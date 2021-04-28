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Москва высылает дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии

28.04.2021 13:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Латвии, Литвы,  Эстонии и Словакии, заявили в МИД РФ.

Ранее министерства иностранных дел прибалтийских стран, а также Словакии в знак солидарности с Чехией объявили о высылке сотрудников посольств России. В частности, из Литвы высылают двух российских дипломатов, из Латвии и Эстонии по одному, из Словакии трех.

Сегодня в МИД России были вызваны послы эти стран. Главам дипмиссий был заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств.

"Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - заявили в МИД.

Пресс-служба МИД РФ
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Послу Словакии особо подчеркнули, что ложная солидарность с Прагой в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

"Основываясь на принципе взаимности, потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В качестве ответной меры на действия Братиславы три сотрудника словацкого посольства в Москве объявлены persona non grata. Таким образом, дипломаты до 5 мая должны покинуть Россию.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее власти этих стран объявили о высылке сотрудников российских дипмиссий, таким образом проявив солидарность с Прагой.
 
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