ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия высылает семь послов из стран Прибалтики и Словакии

28.04.2021 15:13 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Российская сторона объявила об ответных мерах Литве, Латвии, Эстонии и Словакии. Дипломатов этих стран в России вызвали в МИД и вручили им соответствующие ноты. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Сегодня в МИД России были вызваны посол Литвы Эйтвидас Баярунас, посол Латвии Марис Риекстиньш и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно. Им вручили ноты протеста в ответ на высылку российских дипломатов - «провокационные, ничем не обоснованные действия», как говорится в заявлении МИД.

«Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», - пишет внешнеполитическое ведомство.

«На принципе взаимности» из России высылаются два посла Литвы и по одному дипломату из Латвии и Эстонии.

Также сегодня в МИД вызывали посла Словакии Любомира Регака.

«Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной «persona non grata» трёх сотрудников Посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности», - сообщает ведомство.

Отмечается, что «ложная солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании» отрицательно сказывается на дружественных российско-словацких отношениях и двухстороннем сотрудничестве.

В качестве ответной меры Россия объявляет трех сотрудников посольства Словакии «persona non grata».

Все семь дипломатов из стран Прибалтики и Словакии должны покинуть РФ в течение семи дней.

Ранее

17 апреля власти Чехии заявил о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. 

После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ. Российская сторона объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теперь до конца мая 60 сотрудников российского посольства должны покинуть Прагу.

В знак солидарности с Чехией МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Словакии заявили о высылке российских дипломатов. Литва вышлет двух послов, Латвия и Эстония – по одному, Польша и Словакия – каждая троих.

На высылку троих россиян из Польши, РФ ответила объвлением персонами нон грата пяти польских дипломатов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская сторона объявила об ответных мерах Литве, Латвии, Эстонии и Словакии. Дипломатов этих стран в России вызвали в МИД и вручили им соответствующие ноты.
 
Новости дня
Новости политики
 
Москва высылает дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by