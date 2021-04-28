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Россия высылает семь послов из стран Прибалтики и Словакии
28.04.2021 15:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская сторона объявила об ответных мерах Литве, Латвии, Эстонии и Словакии. Дипломатов этих стран в России вызвали в МИД и вручили им соответствующие ноты. Об этом
Сегодня в МИД России были вызваны посол Литвы Эйтвидас Баярунас, посол Латвии Марис Риекстиньш и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно. Им вручили ноты протеста в ответ на высылку российских дипломатов - «провокационные, ничем не обоснованные действия», как говорится в заявлении МИД.
«Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», - пишет внешнеполитическое ведомство.
«На принципе взаимности» из России высылаются два посла Литвы и по одному дипломату из Латвии и Эстонии.
Также сегодня в МИД вызывали посла Словакии Любомира Регака.
«Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной «persona non grata» трёх сотрудников Посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности», -
Отмечается, что «ложная солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании» отрицательно сказывается на дружественных российско-словацких отношениях и двухстороннем сотрудничестве.
В качестве ответной меры Россия объявляет трех сотрудников посольства Словакии «persona non grata».
Все семь дипломатов из стран Прибалтики и Словакии должны покинуть РФ в течение семи дней.
Ранее
17 апреля власти Чехии заявил о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов.
После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ. Российская сторона объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
Теперь до конца мая 60 сотрудников российского посольства
В знак солидарности с Чехией МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Словакии
На высылку троих россиян из Польши, РФ
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Российская сторона объявила об ответных мерах Литве, Латвии, Эстонии и Словакии. Дипломатов этих стран в России вызвали в МИД и вручили им соответствующие ноты.
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