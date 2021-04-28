Вольфович и Патрушев обсудили противодействие иностранному вмешательству

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Вопросы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, а также тему противодействия иностранному вмешательству обсудили секретари Совбезов Беларуси и России.

Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Душанбе двусторонние переговоры со своими коллегами из Армении и Беларуси.

"С госсекретарем белорусского Совбеза он обсудил сотрудничество в сфере безопасности, а также противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела обеих стран, сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Также на встрече были рассмотрены перспективы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ, сообщили в СБ РФ.

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