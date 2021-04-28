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Вольфович и Патрушев обсудили противодействие иностранному вмешательству
28.04.2021 17:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр - Sputnik. Вопросы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, а также тему противодействия иностранному вмешательству обсудили секретари Совбезов Беларуси и России.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Душанбе двусторонние переговоры со своими коллегами из Армении и Беларуси.
"С госсекретарем белорусского Совбеза он обсудил сотрудничество в сфере безопасности, а также противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела обеих стран, сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Также на встрече были рассмотрены перспективы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства и по линии ОДКБ, сообщили в СБ РФ.
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Главы ведомств также коснулись темы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности по линии ОДКБ.
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