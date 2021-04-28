|
Беларусь передала РФ проекты 26 дорожных карт, осталось еще две – премьер
28.04.2021 19:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр - Sputnik. Беларусь передала России завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных "дорожных карт"), в работе остаются еще две.
Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече в Казани с российским коллегой Михаилом Мишустиным. По словам Головченко, работа над пакетом интеграционных документов продолжается.
"Двадцать третьего апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы", – заявил Головченко.
последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее на встрече с Путиным в Москве Лукашенко заявил, что Москва и Минск "согласовали 26-27 интеграционных "дорожных карт", осталось согласовать еще две-три".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)