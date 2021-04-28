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Беларусь передала РФ проекты 26 дорожных карт, осталось еще две – премьер

28.04.2021 19:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Беларусь передала России завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных "дорожных карт"), в работе остаются еще две.

Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече в Казани с российским коллегой Михаилом Мишустиным. По словам Головченко, работа над пакетом интеграционных документов продолжается.

"Двадцать третьего апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы", – заявил Головченко.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее на встрече с Путиным в Москве Лукашенко заявил, что Москва и Минск "согласовали 26-27 интеграционных "дорожных карт", осталось согласовать еще две-три".
 
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