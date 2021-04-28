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Мишустин рассказал о ситуации с транспортным сообщением между РФ и Беларусью
28.04.2021 19:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр - Sputnik. Москва надеется на полное восстановление транспортного сообщения с Минском после нормализации эпидемиологической ситуации, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с белорусским премьером Романом Головченко.
"Хочу также сказать, что мы радуемся совместному производству "Спутника", который в настоящий момент запущен в промышленное производство в Беларуси. Я очень надеюсь, и мы говорили об этом с вами подробно, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации мы поэтапно восстановим все транспортное сообщение", – сказал Мишустин.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Мишустин напомнил, что граждане Беларуси и России уже могут передвигаться между Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Казанью и Минском.
"В рамках Евразийского экономического союза очень активно используется мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19", - подчеркнул он.
И выразил надежду, что программа культурного взаимодействия позволит людям знакомиться с ценностями братских народов.
"Хочу еще раз сказать, что мы будем фокусировать нашу работу на взаимных интересах, и поблагодарить вас за этот период – пока небольшой период, с той поры, как мы встречались – плодотворной работы", – заключил Мишустин.
Возобновление сообщения
Пассажирское железнодорожное сообщение между странами было возобновлено 8 февраля 2021 года. Первым
Ежедневно курсировать международные поезда Минск – Москва
Кроме того, возобновляется и поезд Гомель – Адлер, он будет ходить один раз в четыре дня.
Ожидается, что
Билеты на поезда раскупаются
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По словам российского премьера, дальнейшую работу будут фокусировать "на взаимных интересах".
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