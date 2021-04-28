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Мишустин рассказал о ситуации с транспортным сообщением между РФ и Беларусью

28.04.2021 19:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Москва надеется на полное восстановление транспортного сообщения с Минском после нормализации эпидемиологической ситуации, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с белорусским премьером Романом Головченко.

"Хочу также сказать, что мы радуемся совместному производству "Спутника", который в настоящий момент запущен в промышленное производство в Беларуси. Я очень надеюсь, и мы говорили об этом с вами подробно, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации мы поэтапно восстановим все транспортное сообщение", – сказал Мишустин. 

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Мишустин напомнил, что граждане Беларуси и России уже могут передвигаться между Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Калининградом, Казанью и Минском.

"В рамках Евразийского экономического союза очень активно используется мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19", - подчеркнул он.

И выразил надежду, что программа культурного взаимодействия позволит людям знакомиться с ценностями братских народов.

"Хочу еще раз сказать, что мы будем фокусировать нашу работу на взаимных интересах, и поблагодарить вас за этот период – пока небольшой период, с той поры, как мы встречались – плодотворной работы", – заключил Мишустин.

Возобновление сообщения

Пассажирское железнодорожное сообщение между странами было возобновлено 8 февраля 2021 года. Первым стал фирменный состав №1/2 Минск Москва. Позже добавились еще несколько: Москва – Калининград и Калининград – Санкт-Петербург.

Ежедневно курсировать международные поезда Минск – Москва стали с 13 апреля. С этой же даты возобновилось движение поезда №4/3 Москва – Брест, он будет ходить через день.

Кроме того, возобновляется и поезд Гомель – Адлер, он будет ходить один раз в четыре дня. 

Ожидается, что вскоре будут курсировать и скоростные поезда "Ласточка" - они начнут ходить между Москвой и Минском с 30 апреля.

Билеты на поезда раскупаются очень быстро, высокий спрос сохраняется и сегодня, так что приобретать их лучше всего заранее.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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По словам российского премьера, дальнейшую работу будут фокусировать "на взаимных интересах".
 
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