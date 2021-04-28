Встреча в МИД Беларуси: о чем говорили замминистра и посол Евросоюза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел переговоры с послом Евросоюза Дирком Шубелем, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Беларуси.

"Стороны обсудили текущую ситуацию в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь не будет закрывать свои посольства в странах Евросоюза.

По его словам, в Минске понимают, что закрыв однажды то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть.

"Поэтому мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся", – пояснял он.

Отношения Беларусь - ЕС

Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов-2020. Страны ЕС официальные результаты не признали и назвали выборы несвободными и недемократичными.

В течение последующих нескольких месяцев страны ЕС, США, Великобритания и Канада вводили поэтапно санкции против многих белорусских официальных лиц, а также крупных промышленных предприятий.

Только Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря. Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

В Минске заявляли, что введут зеркальные санкции в отношении стран Запада.

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