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Встреча в МИД Беларуси: о чем говорили замминистра и посол Евросоюза
29.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр – Sputnik. Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел переговоры с послом Евросоюза Дирком Шубелем,
"Стороны обсудили текущую ситуацию в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь не будет закрывать свои посольства в странах Евросоюза.
По его словам, в Минске понимают, что закрыв однажды то или иное дипломатическое загранучреждение, сложнее потом его будет открыть.
"Поэтому мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся", – пояснял он.
Отношения Беларусь - ЕС
Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов-2020. Страны ЕС официальные результаты не признали и назвали выборы несвободными и недемократичными.
© Sputnik / Александр Астафьев
В течение последующих нескольких месяцев страны ЕС, США, Великобритания и Канада вводили поэтапно санкции против многих белорусских официальных лиц, а также крупных промышленных предприятий.
Только Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря. Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.
В Минске заявляли, что введут зеркальные санкции в отношении стран Запада.
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Дипломаты затронули несколько тем, в том числе обсуждали перспективы отношений по линии Беларусь-Евросоюз.
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