|
Глава представительства ЕС Шубель провел "открытую и критическую" дискуссию с замминистра иностранных дел Алейником
29.04.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 28 апреля. "Текущую ситуацию" в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС обсудили 28 апреля в Минске замминистра иностранных дел Сергей Алейник и глава представительства ЕС Дирк Шубель, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Открытая и критическая дискуссия на сегодняшней встрече с белорусским заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником", — написал Шубель на своей странице в "Фейсбуке".
Подробности переговоров не приводят обе стороны.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава представительства ЕС Шубель провел "открытую и критическую" дискуссию с замминистра иностранных дел Алейником
Минск, 28 апреля. "Текущую ситуацию" в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС обсудили 28 апреля в Минске...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)