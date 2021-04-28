Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 апреля. "Текущую ситуацию" в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС обсудили 28 апреля в Минске замминистра иностранных дел Сергей Алейник и глава представительства ЕС Дирк Шубель, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Открытая и критическая дискуссия на сегодняшней встрече с белорусским заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником", — написал Шубель на своей странице в "Фейсбуке".

Подробности переговоров не приводят обе стороны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава представительства ЕС Шубель провел "открытую и критическую" дискуссию с замминистра иностранных дел Алейником Минск, 28 апреля. "Текущую ситуацию" в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС обсудили 28 апреля в Минске...

БелаПАН.