Европарламентарии хотят отключить Россию от SWIFT и ввести санкции против российских «олигархов»

Депутаты Европарламента предлагают отключить Россию от международной системы SWIFT, ввести санкции против «российских олигархов» и прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в проекторе резолюции, опубликованном на сайте ЕП.

Европейские парламентарии считают, что в кризисе отношений между Европой и РФ виновата российская сторона и он вызван «агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении в отношении стран — членов ЕС», отмечаются «российские атаки в Чехии» (обвинение в причастности российских спецслужб к инциденту в Врбетице в 2014 году, когда взорвался склад с боеприпасами), также упоминается дело Алексея Навального.

ЕП предлагает принять ряд ограничений в отношении России.

Предлагается отключить РФ от международной платежной системы SWIFT, прекратить строительство газопровода «Северный поток-2», утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим и применить его против «российских олигархов», лишить их возможности получать «золотые паспорта» Кипра, Болгарии и Мальты.

Сегодня, 29 апреля, состоится пленарная сессия Европарламента, на которой и собираются принять данную резолюцию.

Отметим, документ носит рекомендательный характер, а значит власти ЕС не обязаны его исполнять.

Отношения России с Европой

На данный момент отношения между Россией и США , странами Балтии, Чехией не самые лучшие.

17 апреля власти Чехии заявили о причастности российских спецслужб к инциденту во Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошливзрывы на складах боеприпасов, и о высылке 16 российских дипломатов. Российская сторона объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теперь до конца мая 60 сотрудников российского посольства должны покинуть Прагу.

В знак солидарности с Чехией МИД Литвы, Латвии и Эстонии, Польши и Словакии также заявили о высылке российских дипломатов.