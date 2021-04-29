В Казани сегодня стартует заседание Евразийского межправительственного совета

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Внутренний рынок Евразийского экономического союза, электронная торговля, меры защиты экспорта отдельных товаров. Эти и другие вопросы в повестке дня заседания Межправсовета ЕАЭС. В Казани в эти дни проходит диалог на уровне премьеров "пятерки". Кроме того, для Беларуси это возможность обсудить и двухстороннее сотрудничество с Россией. Премьер-министры Роман Головченко и Михаил Мишустин провели встречу накануне .



Как отметил российский премьер, торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью успешно развивается. Задача - после пика пандемийной ситуации нарастить взаимный товарооборот.