«Убить президента»: на ОНТ показали подробности признаний обвиняемых в подготовке покушения на Лукашенко

Вчера в эфире телеканала ОНТ вышла первая часть двухсерийного фильма «Убить президента», в которой подробнее показан допрос обвиняемых по «делу о госперевороте», где они признали свою вину, а также рассказывается о четвертом фигуранте дела, о котором КГБ упоминало ранее, но имя не называло.

В чем признались обвиняемые

21 апреля начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек сказал , что задержанный юрист Юрий Зенкович полностью признал свою вину по предъявленному обвинению и активно дает показания. По его словам, юрист занимался вербовкой участников и поиском для них финансирования. Хорошо

В фильме «Убить президента» показан допрос, в ходе которого Зенкович рассказывает, что был «техническим организатором».

«Решается три задачи. Первая — нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача — это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача — занятие символических объектов города. Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор», - пояснил юрист.

Глава партии БНФ Григорий Костусев задержан по той же статье, что и Зенкович. Вчера в эфире ОНТ Костусев заявил, что признает вину «в том, что дал возможность этим людям втянуть себя в такие разговоры».

«И, как я видел, что эти наши переговорные процессы хотят использовать для своего обогащения», - продолжил он.

О пропаже белорусского политолога Александра Федуты стало известно 12 апреля, он тогда перестал выходить на связь. Чуть позже КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты.

В фильме политог признает вину «в участии в заговоре».

«Действительно, обсуждался вопрос о возможности в случае реализации заговора занятия ряда учреждений. В первую очередь — медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре», - рассказал Федута.

О четвертом фигуранте дела

21 апреля начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек рассказал , что четырем задержанным лицам предъявлено обвинение по «делу о госперевороте». КГБ озвучило имена трех фигурантов дела (Костусева, Зенковича и Федуты). Кто четвертый - было неизвестно.

22 апреля в СМИ появилась информация, что еще одним фигурантом дела может быть Ольга Голубович, которая занималась делами Минского офиса Юрия Зенковича, оказывавшего услуги по миграции в США.

В фильме данная информация подтвердилась.

По данным следствия, 14 сентября 2020 года Голубович положила в камеру хранения автовокзала деньги для офицеров, которые «якобы готовы пойти на мятеж». После этого она связалась с Зенковичем и рассказал ему о тайнике. А Зенкович, в свою очередь, рассказал о спрятанных деньгах участникам заговора из силового блока.

«Деньги лежат в ячейке на автовокзале. Когда будет возможность, позвони, я тебе голосом продиктую данные», - цитируется Зенкович в фильме.

Помимо этого сообщается, что Голубович делала тайники и на кладбище.

Ранее

17 апреля ОНТ показало сюжет , где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.