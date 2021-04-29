|
«Убить президента»: на ОНТ показали подробности признаний обвиняемых в подготовке покушения на Лукашенко
29.04.2021 11:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера в эфире телеканала ОНТ
В чем признались обвиняемые
21 апреля начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек
В фильме «Убить президента» показан допрос, в ходе которого Зенкович рассказывает, что был «техническим организатором».
«Решается три задачи. Первая — нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача — это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача — занятие символических объектов города. Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор», - пояснил юрист.
Глава партии БНФ Григорий Костусев
«И, как я видел, что эти наши переговорные процессы хотят использовать для своего обогащения», - продолжил он.
О пропаже белорусского политолога Александра Федуты стало известно 12 апреля, он тогда
В фильме политог признает вину «в участии в заговоре».
«Действительно, обсуждался вопрос о возможности в случае реализации заговора занятия ряда учреждений. В первую очередь — медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета. Я признаю себя виновным в участии в заговоре», - рассказал Федута.
О четвертом фигуранте дела
21 апреля начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек
22 апреля в СМИ появилась информация, что еще одним фигурантом дела
В фильме данная информация подтвердилась.
По данным следствия, 14 сентября 2020 года Голубович положила в камеру хранения автовокзала деньги для офицеров, которые «якобы готовы пойти на мятеж». После этого она связалась с Зенковичем и рассказал ему о тайнике. А Зенкович, в свою очередь, рассказал о спрятанных деньгах участникам заговора из силового блока.
«Деньги лежат в ячейке на автовокзале. Когда будет возможность, позвони, я тебе голосом продиктую данные», - цитируется Зенкович в фильме.
Помимо этого сообщается, что Голубович делала тайники и на кладбище.
Ранее
17 апреля ОНТ
Участники дискуссионного клуба, причисленные к «заговорщикам»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Убить президента»: на ОНТ показали подробности признаний обвиняемых в подготовке покушения на Лукашенко
Вчера в эфире телеканала ОНТ вышла первая часть двухсерийного фильма «Убить президента», в которой подробнее пок
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)