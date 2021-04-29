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Законы должны ограждать общество от деструктивных сил – Андрейченко

29.04.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Депутаты должны разъяснять людям смысл правовых новаций, призванных оградить наше общество и государство от деструктивных сил и внешнего вмешательства, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Тема территориальной целостности и народного единства Беларуси обсуждается 29 апреля на парламентских слушаниях в Минске. Такую информацию корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

 

На геополитическом разломе

"Нынешние парламентские слушания являются продолжением той огромной системной работы, которую мы ведем в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ по защите исторической правды и сохранению исторической памяти", – подчеркнул Владимир Андрейченко.

Он отметил, что противостояние, вызванное попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны "приобретает поистине планетарные масштабы". И в эпицентре снова оказалась Беларусь, которая находится на геополитическом разломе Востока и Запада.

В сложившейся ситуации дискуссии, которые на первый взгляд носят чисто академический характер, представляют для национальной безопасности Беларуси прямую угрозу, убежден депутат. Ведь от отношения в обществе к прошлому напрямую зависит сохранение народного единства и территориальной целостности государства.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси не будет героизации нацистов и их пособников, оправдания экстремизма, а также пересмотра истории, заверил парламентарий.
 
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