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Лукашенко о состоянии дел в АПК: Так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность

29.04.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Благодаря созданному за период независимости потенциалу в сельскохозяйственной отрасли в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны.

Прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений. Закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке. "Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом", - сказал Президент.

В ковидном испытании победили национальные интересы, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства, как обеспечение приоритетных потребностей населения

"В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10 % по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а упрекают, показали свою эффективность, - заявил Президент. -Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции".


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Благодаря созданному за период независимости потенциалу в сельскохозяйственной отрасли в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции. Об...
 
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