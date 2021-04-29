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Роман Головченко отметил хорошую динамику в торговле Беларуси и Таджикистана

29.04.2021 16:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Большие возможности для развития сотрудничества в различных сферах есть у Беларуси и Таджикистана. Об этом сегодня говорили премьеры двух стран на полях Межправсовета ЕАЭС. Роман Головченко отметил хорошую динамику в торговле и налаживании новых экономических контактов. Он уверен, что сегодня странам нужно активней работать над созданием товаров для третьих стран. Важно и взаимодействие на международной арене.  

Взаимный товарооборот за прошлый год вырос втрое: с 36 миллионов долларов до 111. Большой вклад внесли переговоры по линии межправкомиссии. В апреле в Душанбе организовали выставки и бизнес-форум. Сейчас особое внимание кооперации.

Роман Головченко отметил хорошую динамику в торговле Беларуси и Таджикистана

В эти минуты в Казани начались переговоры в узком составе Межправсовета ЕАЭС. В повестке дня - тарифное регулирование, сотрудничество в области космических исследований, электронная торговля и меры регулирования экспорта на отдельные товары.

 
 
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Большие возможности для развития сотрудничества в различных сферах есть у Беларуси и Таджикистана. Об этом сегодня говорили премьеры двух стран на полях...
 
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