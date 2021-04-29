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Передача дорожных карт говорит о взаимном интересе стран СГ - Мезенцев
29.04.2021 16:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр - Sputnik. Факт передачи союзных программ - дорожных карт - говорит о том, что Россия и Беларусь заинтересованы в интеграционной работе, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
В среду премьер-министр Роман Головченко на встрече в Казани с российским коллегой Михаилом Мишустиным
"Сам факт передачи российской стороне 26 согласованных [дорожных] карт из 28, которые по-своему исчерпывают задачи экономической интеграции между Россией и Беларусью, можно трактовать как особое подтверждение заинтересованности сторон в такой работе", - заявил Мезенцев.
Госсекретарь прокомментировал также оставшиеся две дорожные карты, отметив, что их согласование не стоит предвосхищать.
"Какие две карты и как они будут в дальнейшем рассматриваться и обсуждаться сторонами, предвосхищать не будем", - сообщил он.
Мезенцев также добавил, что обе стороны, а также ведомства и министерства, которые были "соавторами именно объединения ряда карт в одну" демонстрируют "заинтересованное отношение".
Подходы стран СГ, которые формировались в течение последних полутора лет, госсекретарь назвал серьезным прорывом вперед. По его словам, можно ожидать, что "и дальнейшее движение будет столь успешным".
Ситуация с дорожными картами по интеграции
Лидеры Беларуси и России обсуждали дорожные карты на встрече 22 апреля в Москве. Александр Лукашенко тогда заявил, что уже согласованы 26-27 интеграционных "дорожных карт",
Комментировал ситуацию с "дорожными картами" Лукашенко и в середине апреля во время
Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве.
В декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.
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В среду Беларусь передала России завизированные проекты 26 дорожных карт, в работе остаются еще две.
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