Передача дорожных карт говорит о взаимном интересе стран СГ - Мезенцев  

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр - Sputnik. Факт передачи союзных программ - дорожных карт - говорит о том, что Россия и Беларусь заинтересованы в интеграционной работе, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В среду премьер-министр Роман Головченко на встрече в Казани с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил о том, что Беларусь передала РФ проекты 26 дорожных карт, еще две союзные программы остаются в работе.

"Сам факт передачи российской стороне 26 согласованных [дорожных] карт из 28, которые по-своему исчерпывают задачи экономической интеграции между Россией и Беларусью, можно трактовать как особое подтверждение заинтересованности сторон в такой работе", - заявил Мезенцев.

Госсекретарь прокомментировал также оставшиеся две дорожные карты, отметив, что их согласование не стоит предвосхищать.

"Какие две карты и как они будут в дальнейшем рассматриваться и обсуждаться сторонами, предвосхищать не будем", - сообщил он.

Мезенцев также добавил, что обе стороны, а также ведомства и министерства, которые были "соавторами именно объединения ряда карт в одну" демонстрируют "заинтересованное отношение".

Подходы стран СГ, которые формировались в течение последних полутора лет, госсекретарь назвал серьезным прорывом вперед. По его словам, можно ожидать, что "и дальнейшее движение будет столь успешным".

Ситуация с дорожными картами по интеграции

Лидеры Беларуси и России обсуждали дорожные карты на встрече 22 апреля в Москве. Александр Лукашенко тогда заявил, что уже согласованы 26-27 интеграционных "дорожных карт", осталось согласовать "еще две-три по экономике". Позднее посол Беларуси в России Владимир Семашко уточнил, что подписание оставшихся "дорожных карт" может затянуться до сентября.

Комментировал ситуацию с "дорожными картами" Лукашенко и в середине апреля во время телефонного разговора с Путиным. Тогда белорусский лидер напомнил, что было обозначено 33 направления и достигнута договоренность, что "карты" будут модернизированы – эту работу возьмут на себя правительства двух стран. Также Лукашенко поблагодарил российского лидера за помощь экономике республики в трудный момент.

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве.

В декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.

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