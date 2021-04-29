Парламент Кыргызстана готов принять меры для разрешения ситуации на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Парламент Кыргызстана готов на законодательном уровне незамедлительно принять меры для разрешения сложившейся ситуации в Баткенской области, сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеш (законодательное собрание республики).

В среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт. В частности, таджикская сторона попыталась установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Кыргызы выступили против такой инициативы и начали спиливать столб. Стороны стали бросаться камнями, но в ночь на четверг началась стрельба. В результате чего два гражданина Таджикистана получили тяжелые ранения. У кыргызов один человек погиб и 16 пострадали.

Чуть позже Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана заявил о перестрелке на границе войсковых подразделений двух стран и выступил с обвинениями Таджикистана. Якобы они установили позиции минометных расчетов.

Реакция Кыргызстана

В четверг парламент Кыргызстана выразил готовность принять незамедлительные меры для разрешения сложившейся ситуации в Баткенской области на законодательном уровне. Также обсуждался вопрос оказания помощи соотечественникам, которые живут в приграничной зоне. Депутаты внесли предложения, которые призваны мирно урегулировать обстановку.

Планируется, что в пятницу некоторые парламентарии направятся в Баткенскую область.

Периодически на участке кыргызо-таджикской границы вспыхивают конфликты между местными или пограничниками двух стран. Среди основных причин – неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между странами.

Данные МВД двух стран

В руководстве МВД Таджикистана сообщили РИА Новости, что с полудня четверга все силовые структуры переведены на казарменное положение из-за событий на границе с Кыргызстаном.

Источник агентства добавил, что подразделения спецназа МВД не участвовали в вооруженном конфликте, но подчеркнул: "если будет приказ, они примут участие в деэскалации вооруженного конфликта двух сторон".

В свою очередь, в пресс-службе МВД Кыргызстана отметили, что ситуация на границе напряженная, но контролируемая.

В зоне конфликта правоохранители работают в усиленном режиме, выставлены блок-посты, проводятся разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов, также сотрудники МВД помогают в эвакуации местных жителей в более безопасные районы. По последним данным эвакуировано 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского район.

Еще одна перестрелка

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, перестрелка между пограничниками двух стран идет еще в одном районе Кыргызстана – Лейлекском.

По словам полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева, стрельба началась около 19:00 по местному времени (16:00 по минскому) в селах Кулунду и Максат. Она ведется до сих пор. Также были замечены вертолеты Таджикистана в селах Кок-Таш и Самаркандек.