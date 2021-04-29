Заговор реальный или выдуманный? Мнение эксперта

Новый фильм «Убить президента», показанный вечером 28 апреля госканалом ОНТ, мало чего добавил к первому фильму на эту тему, который показали 10 дней назад, отмечает политолог Валерий Карбалевич в своем телеграм-канале.

«Разве только выявился факт, что КГБ «вел» Юрия Зенковича еще с августа прошлого года», - пишет эксперт.

Фильм не ответил на главный вопрос: был ли заговор?

- В фильме говорится про многочисленные разговоры на тему силового захвата власти. Но заговор – это не разговор. Признаком заговора является конкретный план, который предусматривает задействование силовых структур. Конкретное военное подразделение, которое захватывает конкретный объект, кто за что отвечает, дата переворота и другие детали. Вот таким должен быть план, если б это были реальные намерения.

Но, как можно понять из фильма, про какую-то, хоть и сомнительную конкретику говорил только работник спецслужб, который представился офицером Минобороны. Сомнительную из-за разных причин.

Вот хотя бы его реплика о том, что он имеет отношения с 300 личностями в аппарате министерства, вызывает недоверие. Все остальное – болтовня.

Еще один конкретный факт, который может свидетельствовать про реальность заговора, - это деньги, которые якобы передавались военным. Бухгалтер минского офиса Зенковича Ольга Голубович сняла деньги с карты Зенковича и положила в ячейку, а потом какой-то «схрон». Если рассуждать по пакету, который показали, то деньги небольшие. Максимум несколько тысяч долларов. Это несерьезно, перевороты за такие суммы не делаются. Вероятно, это личные деньги Зенковича. Но какой заговор, такие и деньги.

Роль США

- И второй важный вопрос: роль США в этом якобы заговоре. Авторы фильма стремятся доказать, что за всей этой историей стоят американские спецслужбы. Но смотрится это очень натянуто и неубедительно.

Во-первых, показывают заявления Зенковича по время переговоров. Очевидно, что тот, чтобы придать себе больший вес, блефует, намекая на каки-то связи в руководстве США. Но, обратите внимание, эти контакты все время разные и очень неполные: «Вашингтон», габрейские организации. Или вот эта реплика: «Я найду выход на Ленгли» (штаб-квартира ЦРУ). То есть, выходов еще нет, он еще только собирается это делать.

В одном случае Зенкович даже говорит, что "если про наши планы узнают американские спецслужбы, то мы можем очутиться за решеткой". Там, в США, не в Беларуси.

Про один контакт Зенковича с американскими спецслужбами тот говорит уже во время допроса.

Этот контакт был тогда, когда он принимал американское гражданство. Люди, один из которых представился сотрудником ФБР, спросили, сотрудничает ли тот с КГБ. Это стандартная процедура при получении американского гражданства.

А дальше, кажется, пошли какие-то фантазии Зенковича. «Я думаю, третий человек был представителем ЦРУ… После чего они спросили, хочу ли я поработать на американское правительство».

Тут возникает несколько вопросов. Почему человек из ЦРУ не назвался, когда делал такое важное предложение? Какой интерес для ЦРУ представляет помощник адвоката в Нью-Йорке? Не показали, что ответил Зенкович. Если ЦРУ его завербовало, то почему во время переговоров с «заговорщиками» он говорил, что намерен «выйти на Ленгли»?

Все остальное – это набор стандартных приемов из арсенала «черного пиара», чтобы сильней дискредитировать оппонентов режима (деньги Сороса, джипы из Литвы, склады со взрывчаткой и другое).