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Отношения с ЕС в кризисе, Россия – мощный сосед: Макей дал интервью Euronews
29.04.2021 19:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. В Беларуси произошла попытка госпереворота, поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми, заявил в интервью Euronews глава МИД Беларуси Владимир Макей.
Он признался, что, возможно, иногда власть действовала чрезмерно жестко, но реакция была адекватной на все немирные насильственные протесты.
"Действия правоохранителей и властей были абсолютно адекватными после президентских выборов и необходимыми. На карту была поставлена судьба страны", – сказал Макей.
Почему реакция на протесты была адекватной
По его словам, руководство любой страны в такой ситуации выбрало бы сохранение независимости и государственности, что и сделали белорусские власти. Глава МИД подчеркнул: сейчас ситуация в республике "стабилизировалась и нормализовалась", никаких протестов нет.
А люди, которые были задержаны правоохранителями, совершили конкретные преступления и нарушили закон.
© Sputnik / Григорий Сысоев
"Было 10 случаев перекрытия железнодорожных путей и огромное количество пробок. Все это политически мотивировано и явно связано с нарушениями законодательства страны. В том числе и нападения на сотрудников милиции, угрозы членам семей госслужащих и правоохранительных органов, включая детей", – сказал Макей.
По его словам, те, кто был задержан несправедливо, освобождены и находятся на свободе, а виновные предстают перед судом и получают наказания в соответствии с законодательством Беларуси.
При этом отношения Минска с Брюсселем находятся в кризисе, считает Макей.
"Наши отношения с Евросоюзом и, так называемым, коллективным Западом в целом, находятся в кризисной ситуации, хотя мы всегда рассматривали его как второго после России экономического партнера и источник технологий и инноваций для Беларуси", – подчеркнул глава белорусского МИД.
Интеграционные процессы Беларуси с Россией
Макей сказал, что отношения Беларуси и России продиктованы географическим положением и общей историей. Он назвал РФ "мощным соседом" в экономическом, военном и геополитическом отношении. По словам Макея, страны связывает и "многовековая история человеческих контактов".
"Мы заинтересованы в укреплении развития отношений с Россией, прежде всего с торгово-экономической точки зрения. Мы хотим обеспечить равноправие хозяйствующих субъектов Беларуси и РФ в рамках Союзного государства", – подчеркнул глава МИД.
И добавил, что Беларусь и дальше намерена укреплять суверенитет, независимость, а также развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией.
"Более того, санкционные действия, которые Евросоюз и другие страны Запада принимают против Беларуси, только способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе", – отметил Макей.
Поправки в Конституцию
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что внутри Беларуси существует абсолютно эксклюзивный открытый диалог, который направлен на улучшение конституционного процесса и внесение поправок в главный закон страны. Предложения по ним будут подготовлены к 1 августа, а после – вынесены на общественное обсуждение.
"Мы считаем, что только через диалог можно добиться успеха и построить демократию в Беларуси", – резюмировал Макей.
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После событий августа прошлого года на карту была поставлена судьба республики, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
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