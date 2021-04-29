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Отношения с ЕС в кризисе, Россия – мощный сосед: Макей дал интервью Euronews

29.04.2021 19:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. В Беларуси произошла попытка госпереворота, поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми, заявил в интервью Euronews глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Он признался, что, возможно, иногда власть действовала чрезмерно жестко, но реакция была адекватной на все немирные насильственные протесты.

"Действия правоохранителей и властей были абсолютно адекватными после президентских выборов и необходимыми. На карту была поставлена судьба страны", – сказал Макей.

Почему реакция на протесты была адекватной

По его словам, руководство любой страны в такой ситуации выбрало бы сохранение независимости и государственности, что и сделали белорусские власти. Глава МИД подчеркнул: сейчас ситуация в республике "стабилизировалась и нормализовалась", никаких протестов нет. 

А люди, которые были задержаны правоохранителями, совершили конкретные преступления и нарушили закон.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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"Было 10 случаев перекрытия железнодорожных путей и огромное количество пробок. Все это политически мотивировано и явно связано с нарушениями законодательства страны. В том числе и нападения на сотрудников милиции, угрозы членам семей госслужащих и правоохранительных органов, включая детей", – сказал Макей.

По его словам, те, кто был задержан несправедливо, освобождены и находятся на свободе, а виновные предстают перед судом и получают наказания в соответствии с законодательством Беларуси.

При этом отношения Минска с Брюсселем находятся в кризисе, считает Макей.

"Наши отношения с Евросоюзом и, так называемым, коллективным Западом в целом, находятся в кризисной ситуации, хотя мы всегда рассматривали его как второго после России экономического партнера и источник технологий и инноваций для Беларуси", – подчеркнул глава белорусского МИД.

Интеграционные процессы Беларуси с Россией

Макей сказал, что отношения Беларуси и России продиктованы географическим положением и общей историей. Он назвал РФ "мощным соседом" в экономическом, военном и геополитическом отношении. По словам Макея, страны связывает и "многовековая история человеческих контактов".

"Мы заинтересованы в укреплении развития отношений с Россией, прежде всего с торгово-экономической точки зрения. Мы хотим обеспечить равноправие хозяйствующих субъектов Беларуси и РФ в рамках Союзного государства", – подчеркнул глава МИД.

И добавил, что Беларусь и дальше намерена укреплять суверенитет, независимость, а также развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией.

"Более того, санкционные действия, которые Евросоюз и другие страны Запада принимают против Беларуси, только способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе", – отметил Макей.

Поправки в Конституцию

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что внутри Беларуси существует абсолютно эксклюзивный открытый диалог, который направлен на улучшение конституционного процесса и внесение поправок в главный закон страны. Предложения по ним будут подготовлены к 1 августа, а после – вынесены на общественное обсуждение.

"Мы считаем, что только через диалог можно добиться успеха и построить демократию в Беларуси", – резюмировал Макей.

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Теги: Минск
 
 
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После событий августа прошлого года на карту была поставлена судьба республики, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
 
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