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Межправсовет ЕАЭС в узком составе: позиции каждой стороны услышаны

29.04.2021 22:49 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Обстоятельный диалог по евразийской интеграции в эти дни проходит в столице Татарстана. Здесь начались заседания Межправсовета ЕАЭС. Сегодня прошла дискуссия в узком составе, завтра соберутся в широком формате, чтобы продолжить переговоры уже с участием министров и экспертов.

В Казань прилетели не только делегации от "евразийской пятерки", но также представители стран-наблюдателей из Кубы, Молдовы и Узбекистана. Пригласили на эту межправительственную встречу также Таджикистан и Туркменистан.

Говорят о важном, том, что определяет основные направления совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Такие форумы - это всегда и двухсторонние переговоры. Сегодня они также были в графике белорусской делегации.

В Казани работает наша съемочная группа. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

Еще до этого Межправсовета здесь, в Казани, было бурное обсуждение во всех СМИ ЕАЭС формата участия и партнеров "пятерки", тех, кто рассматривал возможность стать наблюдателем в этом союзе. Буквально несколько дней назад глава Кабмина Армении Никол Пашинян подал в отставку. И сразу вопросы - пропустит ли официальный Ереван евразийский диалог? Правда, свои обязанности Пашинян будет исполнять до внеочередных парламентских выборов. И буквально накануне вечером узнали: он прилетит в Татарстан. Также здесь и представители стран-наблюдателей - Молдовы, Кубы, Узбекистана. До Межправсовета не исключали возможность, что к ним или участникам зоны свободной торговли присоединится Азербайджан. Но этот вопрос остался открытым.

Беларусь и Таджикистан: есть хороший потенциал для развития контактов во всех сферах

Но многие другие удалось снять. На полях главного форума и двухсторонние переговоры. У белорусской делегации - с Таджикистаном. Премьеры отмечают, большие возможности для развития сотрудничества есть. Роман Головченко уверен, сегодня странам нужно активней создавать совместные товары и для третьих стран. Важно и взаимодействие на международной арене.

Товарооборот Беларуси и Таджикистана за прошлый год вырос втрое и перешагнул отметку в 100 миллионов долларов. Недавно в Душанбе собиралась и межправкомиссия, а также бизнес общался на форуме. И результаты уже есть.

Перспективные проекты по цифровизации экономики

Приоритеты белорусско-российского сотрудничества детально разложили накануне, отметив восстановление взаимной торговли и интеграционное движение по союзным программам. Цифровизация и IT-вектор также в списке нужных совместных проектов.

И сегодня в премьерском графике до заседания Межправсовета - научный кластер "Иннополис". Этот город самый молодой в России. Ему только пять лет. И у него статус города-наукограда наряду со Сколково. Есть и IT-университет. Высокими технологиями, разработками и успешными стартапами сильна и Беларусь - здесь есть и чем поделится и, конечно, послушать о тенденциях рынка.

Россиянам интересен опыт ПВТ

Россияне внимательно изучают и наш Парк высоких технологий, отмечают хороший прирост от экспорта компаний резидентов, а также как благоприятные условия для этой сферы стали большим плюсом для всей экономики. Ведь IT создает средства производства - то есть решения для разных отраслей. Рентабельность более 50 %.

Студенческий обмен между IT-вузами

Для студентов здесь не просто теория и практика, а львиная доля исследовательской работы. Робототехника, мехатроника и наноматериалы. Учатся здесь и белорусы. Говорят, хотелось бы, чтобы вузы наших стран такого профиля организовывали студенческий обмен. Это будет на пользу каждому. А свои знания белорусы готовы применять у себя дома. Уже присматривают компании. Цифровизация сейчас во всех сферах. И такие специалисты уж точно нужны.

Иннополис - это тестовая площадка и для нанотехнологий. Беспилотник, роботы-доставщики интернет-вещей. Татарстан готов на совместные проекты с Беларусью, где сохранилась сильная школа электроники и машиностроения.

Эти проекты актуальны и для "пятерки" в целом. До диалога за круглым столом - протокольная часть и совместное фотографирование, а после переговоры по евразийской интеграции. Внутренний рынок экономического союза, электронная торговля, меры защиты экспорта отдельных товаров на территории стран "пятерки". Эти и другие вопросы сегодня были в повестке дня заседания Межправсовета ЕАЭС в узком составе, а также тарифное регулирование и даже сотрудничество в области космических исследований. Позиции каждой стороны услышаны. 

Межправсовет ЕАЭС в расширенном формате соберется в Казани 30 апреля

Вопросы расширенного формата Межправсовета здесь рассмотрят завтра. Центральный из них - промышленное сотрудничество до 2025 года на евразийской площадке. Здесь и кооперация технологий, сырья и идей, у каждой из страны "пятерки" есть что предложить. Главное - найти точки интереса для совместных пусть пока не брендов, но товаров ЕАЭС, которые нужны сегодня и самим, и партнерам извне.

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Обстоятельный диалог по евразийской интеграции в эти дни проходит в столице Татарстана. Здесь начались заседания Межправсовета ЕАЭС. Сегодня прошла дискуссия в...
 
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