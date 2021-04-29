Карпенков о террористической оппозиции: мы их найдем и зачистим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. В случаях, когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции, и борьба идет с ними по другим законам, заявил в эфире телеканала СТВ командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

По его словам, белорусская оппозиция все больше похожа на обозленных псов: подготовили списки, кого надо убить, заблокировать... Всеми этими действиями они поставили себя вне закона, перешли красную черту, подчеркнул замглавы МВД. И обратил внимание, что это не мягкая оппозиция, которая радеет за мирный народ, а готовит убийства.

Возмездие неотвратимо

Карпенков подчеркнул, что правоохранители никому не мстят и не угрожают, но радикальная оппозиция находится в одном ряду с международными террористами.

"В таких случаях, когда объявлена террористическая война, в действие вступают контртеррористические операции. Борьба с ними идет по закону контртеррористических операций. А это значит что борьба с ними будет осуществляться так, как осуществлялась борьба самым гуманным государством по отношению к Бен Ладену и его последователям. Мы готовы действовать", – сказал Карпенков.

По его словам, правоохранители готовы выполнить задачу по пресечению группировок и их последователей, которые остались на свободе.

"Как только поступит приказ, мы их найдем, где бы они не находились без срока давности, мы их зачистим. Мы сделаем мир свободнее, а Беларусь более защищенной", – подчеркнул он.

Карпенков среди героев

Замглавы МВД заявил, что не считает свое нахождение в "расстрельных списках" чем-то плохим.

"Я чувствовал, что я делал все правильно, в этих списках я находился среди героев, очень хорошей компании, я испытал гордость, что и я нахожусь в этих списках. Значит я настоящий патриот. И те подразделения, которые я возглавлял, где я служил, мы все делаем правильно. И раз они занесли меня в эти списки, значит это я своим трудом заслужил", – добавил Карпенков.

Прокомментировал он и намеки оппозиции о семьях правоохранителей и угрозы через жен и детей.

"Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы знаем их всех: где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи, – сказал Карпенков. – Я ни на что не намекаю, но если поступит приказ или кто-то что-то совершит по отношению к главе государства, членам его семьи, сотрудникам правоохранительных органов, женам и детям, наша реакция будет молниеносной и удар будет сокрушительный".

Совместная операция ФСБ и КГБ

Карпенков высоко оценил операцию по задержанию заговорщиков, которые планировали переворот в Беларуси.

"Оцениваю спецоперацию очень высоко: многоплановая, многоходовая, многоуровневая, с введением агентуры, со всеми видами оперативного обеспечения, в том числе трансграничного. Всех агентов, кого надо, вытянули, записали, задокументировали, есть факты их преступной деятельности. Полностью разложен весь сценарий, который планировался по проведению операции с госпереворотом", – подчеркнул командующий.

Собрана, по его словам, и полная доказательная база по этому делу .

Напомним, Александр Лукашенко 17 апреля заявил о готовившемся покушении на его семью. За операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы, уверен белорусский лидер. Он предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ и ФБР – "не знаю, кто там из американцев работал…".

Лукашенко также рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он был задержан уже на территории республики.

24 апреля Александр Лукашенко заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами. Ранее в КГБ сообщали, что задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

В среду в эфире телеканала ОНТ в программе "Убить президента" были раскрыты детали подготовки покушения на белорусского лидера.

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