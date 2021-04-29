Кыргызстан и Таджикистан готовы мирно разрешить ситуацию на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и глава кабмина Таджикистана Кохир Расулзода готовы мирно разрешить ситуацию на границе двух стран, сообщила пресс-службы правительства Кыргызстана.

"Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров", - говорится в сообщении.

Премьер-министры сошлись во мнении, что решать приграничные вопросы нельзя силовыми методами, поэтому необходимо принять срочные меры по недопущению дальнейшей эскалации конфликта.

Чужой земли не надо, но и своей не отдадим

В четверг также прошли переговоры главы МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

"Кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - цитирует своего главу пресс-служба МИД.

Министры согласились, что конфликтную ситуацию нужно урегулировать мирными способами. По словам Казакбаева, все спорные вопросы "нужно решать за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы".

Министры иностранных дел двух стран достигли договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 минское время) и отвода военных сил на места прежней дислокации.

В ближайшее время планируется дальнейшие детали урегулирования ситуации.

Что произошло?

В среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт. В частности, таджикская сторона попыталась установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Кыргызы выступили против такой инициативы и начали спиливать столб. Стороны стали бросаться камнями, но в ночь на четверг началась стрельба . В результате чего три гражданина Таджикистана погибли, 31 получили ранения. У кыргызов один человек погиб и 16 пострадали.