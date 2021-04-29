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Кыргызстан и Таджикистан готовы мирно разрешить ситуацию на границе
30.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр – Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и глава кабмина Таджикистана Кохир Расулзода готовы мирно разрешить ситуацию на границе двух стран, сообщила пресс-службы правительства Кыргызстана.
"Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров", - говорится в сообщении.
Премьер-министры сошлись во мнении, что решать приграничные вопросы нельзя силовыми методами, поэтому необходимо принять срочные меры по недопущению дальнейшей эскалации конфликта.
Чужой земли не надо, но и своей не отдадим
В четверг также прошли переговоры главы МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.
"Кыргызская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена", - цитирует своего главу пресс-служба МИД.
Министры согласились, что конфликтную ситуацию нужно урегулировать мирными способами. По словам Казакбаева, все спорные вопросы "нужно решать за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы".
Министры иностранных дел двух стран достигли договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 минское время) и отвода военных сил на места прежней дислокации.
В ближайшее время планируется дальнейшие детали урегулирования ситуации.
Что произошло?
В среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт. В частности, таджикская сторона попыталась установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Кыргызы выступили против такой инициативы и начали спиливать столб. Стороны стали бросаться камнями, но в ночь на четверг
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В среду на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт, который перерос в масштабное противостояние со стрельбой.
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