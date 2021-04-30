В Казани обсуждают актуальные задачи углубления евразийской интеграции

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Столица Татарстана принимает Межправсовет. Премьеры евразийской "пятерки" накануне провели встречу в узком составе. А сегодня к переговорам присоединятся делегации стран-участниц. Особое внимание - вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований. Ожидается, что главы правительств утвердят основные направления промышленного сотрудничества на пятилетку. Визит в Татарстан - это еще и возможность оценить экономический потенциал сотрудничества по линии Минск - Казань, а также провести ряд двухсторонних встреч.