|
В Казани обсуждают актуальные задачи углубления евразийской интеграции
30.04.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Столица Татарстана принимает Межправсовет. Премьеры евразийской "пятерки" накануне провели встречу в узком составе. А сегодня к переговорам присоединятся делегации стран-участниц. Особое внимание - вопросам функционирования внутреннего рынка, таможенно-тарифного регулирования, а также перспективам сотрудничества в области космических исследований. Ожидается, что главы правительств утвердят основные направления промышленного сотрудничества на пятилетку. Визит в Татарстан - это еще и возможность оценить экономический потенциал сотрудничества по линии Минск - Казань, а также провести ряд двухсторонних встреч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столица Татарстана принимает Межправсовет. Премьеры евразийской "пятерки" накануне провели встречу в узком составе. А сегодня к переговорам присоединятся...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)