Макей: действия силовиков в августе 2020 года были «абсолютно адекватными и необходимыми»

Глава белорусского МИД Владимир Макей считает, что действия представителей силовых структур и власти после президентских выборов были «абсолютно адекватными и необходимыми», однако иногда во время протестов действительно имели чрезмерный характер. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, который недавно отключили в Беларуси.

Владимир Макей отмечает, что протестующих задерживали не просто, а невиновных отпускали и отпускают сейчас.

«Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, но это была адекватная реакция на немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми», - заявил он.

Глава МИД считает, что в конце лета 2020 года оппозиция хотела совершить госпереворот и августовские события и президентские выборы стали поворотным моментом для страны. На карту хотели поставить судьбу станы, как говорит Макей.

«И, если на одну чашу весов положить судьбу страны. А на другую — те вещи, о которых вы говорите, включая права человека... Я убежден: руководство любой страны выбрало бы сохранение государственности и суверенитета. Именно так и поступили власти Беларуси», - продолжил он.

Помимо этого, власти Беларуси называют взгляды Запада и Минска на ситуацию в нашей стране разными.

«К сожалению, сегодня взаимные обвинения зашли так далеко, что мы не можем отыграться, как говорится. Совершенно с другой точки зрения мы воспринимаем события прошлого года», - рассказал Макей.