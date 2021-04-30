Новый посол России Лукьянов встретился с главой МИД Макеем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею, сообщили Sputnik в пресс-службе российской дипмиссии в Минске.

"30 апреля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Лукьянова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - сообщили в посольстве РФ.

Глава МИД поздравил Лукьянова с началом дипломатической миссии в Беларуси. Макей выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - добавили в посольстве.

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Евгений Лукьянов – девятый руководитель российского посольства в Беларуси. На этом посту он сменил Дмитрия Мезенцева, назначенного государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси.

Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с дипломом по специальности "английский язык и литература".

Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).

С 15 декабря 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии. Награжден орденом Почета), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Владеет английским и французским языками. Женат. Есть сын и дочь.

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