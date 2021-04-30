ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый посол России Лукьянов встретился с главой МИД Макеем

30.04.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею, сообщили Sputnik в пресс-службе российской дипмиссии в Минске.

"30 апреля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Лукьянова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - сообщили в посольстве РФ.

Глава МИД поздравил Лукьянова с началом дипломатической миссии в Беларуси. Макей выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - добавили в посольстве. 

Что известно о новом российском после

Евгений Лукьянов – девятый руководитель российского посольства в Беларуси. На этом посту он сменил Дмитрия Мезенцева, назначенного государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси.

Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с дипломом по специальности "английский язык и литература".

© Sputnik / Виктор Толочко
Послы России в Беларуси за 30 лет: от Сапрыкина до Лукьянова
17

Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).

С 15 декабря 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии. Награжден орденом Почета), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Владеет английским и французским языками. Женат. Есть сын и дочь.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евгений Лукьянов был назначен главой российской дипмиссии в Минске в конце марта, на этом посту он сменил Дмитрия Мезенцева.
 
Новости дня
Новости политики
 
Макей: действия силовиков в августе 2020 года были «абсолютно адекватными и необходимыми»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by