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Коронавирус и СНГ: Лукашенко и Токаев поговорили по телефону

30.04.2021 13:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, об этом сообщает пресс-служба президента.

Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в СНГ и ЕАЭС.

В следующем году Беларусь передаст Казахстану председательство в Содружестве Независимых Государств. В связи с этим Лукашенко и Токаев договорились о конкретных мерах укрепления сотрудничества в рамках Содружества.

Были обсуждены некоторые темы предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, который в мае должен пройти в Казахстане. В рамках заседания предполагается также провести Евразийский деловой форум.

Александр Лукашенко особое внимание обратил на важность устранения барьеров во взаимной торговле и развитии производственной кооперации в рамках СНГ и ЕАЭС.

Лидеры стран поговорили также о пандемии и накопленном опыте проведения вакцинации населения. Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в течение полугода в Казахстане планируется привить до 10 млн человек.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю грядущих праздников  - 1 мая и Днем победы.

Также православных жителей Казахстана Александр Лукашенко поздравил с Пасхой, а мусульман - со священным месяцем Рамадан. В ответ Касым-Жомарт Токаев просил передать поздравления с Пасхой всем православным верующим Беларуси.

Лукашенко ждет Токаева в гости

Во время недавней встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым Александр Лукашенко сказал, что надеется на на скорый визит Касым-Жомарта Токаева в Беларусь.

"Было бы неплохо, если бы визит Президента Казахстана в Беларусь, отложенный из-за пандемии, состоялся. Это было бы хорошим толчком к дальнейшему развитию отношений", - сказал глава белорусского государства.

Он считает, что страны достигли многого "и в плане интеграции, особенно по линии ЕАЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации".

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Теги: Минск
 
 
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Лидеры стран затронули темы сотрудничествя в рамках СНГ и ЕАЭС, а также обменялись мнениями по поводу борьбы с COVID-19.
 
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